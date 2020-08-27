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حجز موعد ديوان الخدمة المدنية منصة متى للمواعيد الحكومية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد ديوان الخدمة المدنية منصة متى حجز موعد ديوان الخدمة المدنية منصة متى

ننشر رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية منصة متى المركزية الحكومية بعدما أعلن الديوان رسميًا أنه لن يستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق عبر تلك المنصة، ويأتي قرار ديوان الخدمة المدنية الكويتي هذا بالتعاون مع منصة متى لحجز المواعيد الحكومية، بعد إلغاء منصته لحجز المواعيد والتي دشنها على موقعه الإلكتروني منذ بداية يوليو الماضي.

حجز موعد ديوان الخدمة المدنية منصة متى

1- تُتيح منصة متى للمواعيد الحكومية حجز موعد مع العديد من الجهات الحكومية في الكويت منها ديوان الخدمة المدنية.
2- رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية منصة متى هو من هنا.
3- إذا لم يكن لديك حساب للدخول على منصة متى عليك باختيار أيقونة إنشاء حساب جديد.
4- تقوم بإدخال البيانات المطلوبة.
5- تختار كلمة مرور خاصة بك.
6- بعد تفعيل الحساب، تُسجل الدخول على منصة متى عبر الرقم المدني وكلمة المرور.
7- تختار البحث عن خدمات.
8- تختار ديوان الخدمة المدنية من القائمة.
9-تختار تاريخ وموعد المراجعة.
10- تحصل على باركود منصة متى ديوان الخدمة المدنية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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