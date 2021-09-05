حجز موعد ديوان الخدمة المدنية 2021

بواسطة محمود عطا الله
klma.org

يُطبق ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت نظام حجز المواعيد منذ منتصف العام الماضي وخلال الفترة القادمة، حيث لا يُسمح بدخول أي مراجع بدون حجز موعد مسبق وتقديم الباركود، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقعنا klma.org رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية وطريقة الحجز، يمكنك استكمال الموضوع من الموقع الأصلي على الرابط التالي:
klma.org/?p=394219
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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