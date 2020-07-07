حجز موعد رخصة القيادة منصة وزارة الداخلية الكويتية إدارة المرور

ننشر رابط حجز موعد رخصة القيادة حيث يتمكن الجميع من الحصول على باركود وزارة الداخلية الكويتية من خلال منصة المواعيد التي تم تدشينها على موقع الوزارة مؤخرًا، رابط حجز موعد منصة وزارة الداخلية الكويتية يُقدم مواعيد لمراجعة الكثير من الخدمات منها استلام رخصة أو تجديد الرخصة، وحجز موعد استمارة سيارة بالكويت والكثير من الخدمات التابعة للإدارة العامة للمرور والتي تتطلب حضور المراجع سواء المواطن أو المقيم لمقر الإدارة.

طريقة حجز موعد رخصة القيادة منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية

للحصول على باركود وزارة الداخلية الكويتية يتوجب عمل عدة خطوات سهلة.

الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.

اختيار منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية.

اختيار قطاع المرور والعمليات.

كتابة الرقم المدني لطالب حجز موعد استلام رخصة القيادة أو حجز خدمة كل ما يتعلق برخصة قيادة السيارة.

اختيار صفة طالب الحجز فرد أو شركة.

اختيار معاملات، ثم شؤون المرور بالكويت، اختيار رخص القيادة من خانة نوع المعاملة، ثم إدخال البيانات والمعلومات.

رابط حجز موعد رخصة القيادة الكويت منصة مواعيد وزارة الداخلية

تستكمل التسجيل بتحديد اليوم والموعد المناسب، يتم إرسال رسالة تأكيد الحجز لبريدك الإلكتروني، وتحصل على باركود مرور الكويت، تأخذ صورة للباركود عبر هاتفك النقال، حيث تقدمه لموظفي الأمن عند موعد زيارتك المحدد، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد رخصة القيادة الكويت

هذا ويجب أن تحتفظ ببيانات الحجز.

كما يجب أن تتبع كل الإجراءات الاحترازية عند زيارة مرور الكويت.