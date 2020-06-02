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حجز موعد سوق السمك www.moci.shop Fish Market

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد سوق السمك رابط حجز موعد سوق السمك

رابط حجز موعد سوق السمك يبحث عنه الجميع بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فتح سوق الشرق للسمك وسوق الكوت للسمك في الفحيحيل، ونقدم من خلال موقع كلمة دوت أورج رابط موقع حجز موعد سوق السمك من هنا، كما نُقدم لكم الرقم الآلي لسوق السمك بشر ق والفحيحيل والمباركية وجليب الشيوخ، وأعلنت وزارة التجارة أنه يتوجب على الجميع حجز موعد والحصول على الباركود إلكترونيًا قبل زيارة السوق.

رابط حجز موعد سوق السمك moci.shop

مع بداية يونيو 2020، يُعاد فتح سوق السمك شرق، وسوق السمك في الفحيحيل، على أن يكون التسوق عن طريق حجز موعد والحصول على باركود الزيارة، مواعيد أسواق السمك من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء، رابط حجز موعد سوق السمك “باركود” هو:
moci.shop
الرقم الآلي لسوق السمك شرق هو 15314133، بينما الرقم الآلي لسوق السمك الفحيحيل هو 92740195 والرقم الآلي لسوق السمك جليب الشيوخ هو 93340548.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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