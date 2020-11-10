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حجز موعد شؤون الإقامة الأحمدي

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد شؤون الإقامة الأحمدي حجز موعد شؤون الإقامة الأحمدي

تعمل وزارة الداخلية الكويتية بنظام حجز المواعيد منذ بداية يوليو 2020 الماضي، حيث لا يسمح بدخول أي مراجع إلى إدارات الداخلية بدون حجز موعد مسبق، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد شؤون الإقامة الأحمدي وخطوات الحجز الإلكتروني حتى الحصول على باركود الداخلية، وتُقدم الإدارة العامة لشؤون الإقامة الكثير من الخدمات الهامة للوافدين إلى دولة الكويت.

1 حجز موعد شؤون الإقامة الأحمدي
2 خطوات حجز موعد شؤون الإقامة الأحمدي
3 رابط حجز موعد شؤون الإقامة الأحمدي

حجز موعد شؤون الإقامة الأحمدي

كما ذكرنا من قبل، إذا كانت المعاملة تتطلب الحضور شخصيًا، لذا يتوجب حجز موعد شؤون الإقامة الكويت عبر منصة وزارة الداخلية، ويهدف نظام حجز المواعيد إلى منع حدوث أي تكدس من الجماهير داخل المقر الحكومي جحفاظًا على سلامة الجميع.
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من خدمات شؤون الإقامة في الكويت: تسجيل الشركات مادة 18، إقامة العمالة المنزلية، تجديد إقامة، إلغاء إقامة، سمات الدخول، وغيرها الكثير من المعاملات.

خطوات حجز موعد شؤون الإقامة الأحمدي

1- يتم حجز موعد شؤون الإقامة محافظة الأحمدي عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية.
2- رابط وزارة الداخلية لحجز موعد مع إدارة شؤون الإقامة هو moi.gov.kw
3- تختار من القائمة للموقع “منصة المواعيد”.
4- ثم تختار “الإدارة العامة لشؤون الإقامة”.
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5- تقوم بإدخال الرقم المدني في الخانة المخصصة.
6- تختار المعاملة المطلوبة من معاملات الإقامة.
7- تختار فرع الإدارة المطلوب “شؤون الإقامة الأحمدي”.
8- تضع البيانات المطلوبة.
9- تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.
10 تُرسل لك منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية رسالة تأكيد الحجز.

رابط حجز موعد شؤون الإقامة الأحمدي

يجب أن يحتفظ المراجع بمضمون رسالة تأكيد الحجز على هاتفه الجوال، حيث تحتوي الرسالة على بيانات الحجز وباركود المراجعة، حيث يقدم المراجع باركود شؤون الإقامة لموظف الاستقبال عند موعد المراجعة، رابط حجز موعد شؤون الإقامة الأحمدي هو:
moi.gov.kw
طالبت وزارة الداخلية، كافة مراجعي إدارات الوزارة، ومنها إدارة شؤون الإقامة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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