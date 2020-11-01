أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإقامة أنّها لن تستقبل أي مُراجع بدون حجز موعد مُسبق والحصول على باركود وزارة الداخلية لكي يتمكن من معاملة الإدارة وكل فروعها، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية بمنطقة الرقعي، وخطوات حجز الموعد حتى الحصول على الباركود، وتُقدم إدارة شؤون الإقامة الكثير من الخدمات الهامة للمقيمين في دولة الكويت خاصة خلال الوقت الحالي.

حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية الرقعي

إذا كانت معاملتك تتطلب حضورك شخصيًا، إذا فعليك حجز موعد إدارة شؤون الإقامة الفروانية، والمعاملات التي تتطلب الحضور الشخصية مع الإدارة كثيرة، منها: الٌإقامة الحكومية أول مرة، تجديد الإقامة الحكومية، إلغاء الإقامة، معاملات إقامة العمل المتنوعة، معاملات سمة الدخول.

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من معاملات شؤون الإقامة: تأشيرات الزيارة المتنوعة للعلاج او للسياحة، الزيارة العائلية والتجارية، الإقامة المؤقتة مادة 14، نقل إقامة من جواز إلى آخر، نقل إقامة من مادة 18 إلى مادة 17، نقل إقامة من مادة 18 إلى مادة 22، وغيرها الكثير من المعاملات.

خطوات حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية

أولى خطوات حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية هي زيارة موقع وزارة الداخلية ومنصة المواعيد بها.

رابط وزارة الداخلية الكويتية هو moi.gov.kw

تختار من القائمة الرئيسية “منصة المواعيد”.

تختار من القائمة “إدارة شؤون الإقامة”.

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تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة.

تقوم باختيار المعاملة المطلوبة.

تختار بعد ذلك إدارة شؤون الإقامة الفروانية (الرقعي).

تضع البيانات المطلوبة.

تُحدد تاريخ وموعد المراجعة.

رابط حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية

بعدما تنتهي من خطوات الحجز، يرسل لك موقع وزارة الداخلية الكويتية رسالة تأكيد الحجز، تحتوي تلك الرسالة الهامة على بيانات الحجز وباركود المراجعة، يجب أن تحتفظ بالبيانات والباركود على هاتفك الجوال حتى موعد المراجعة، رابط حجز موعد إقامات الفروانية هو:

moi.gov.kw

نظام حجز المواعيد في وزارات الكويت وكل الجهات الحكومية في الدولة حقق نحج كبير، إذ منع هذا النظام حدوث تكدس داخل الدوائر الحكومية، وساعد على تنظيم العمل بصورة كبيرة.