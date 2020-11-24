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حجز موعد شؤون الإقامة الكويت

بواسطة محمود عطا الله
خطوات حجز موعد شؤون الإقامة حجز موعد شؤون الإقامة

إدارة شؤون الإقامة في الكويت أكدت أنّها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق في كل مقراتها بمحافظة العاصمة والفروانية وحولي والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء، هذا ويتجه الكثير من المقيمين في الدولة الآن لحجز مواعيد مع شؤون الإقامة بالكويت لتوفيق أوضاعهم حسب القوانين الجديدة في الدولة، وذلك مع توجه الدولة للقضاء على ظاهرة الإقامات غير القانونية وترحيل المخالفين لقوانين الإقامة، لمعرفة رابط حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت إقرأ الموضوع الأصلي من الرابط التالي:
klma.org/?p=379982
هذا وتعمل كل إدارات وزارة الداخلية الكويتية بنظام حجز المواعيد منذ بداية يوليو 2020 الماضي وخلال الفترة القادم، للحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين والكادر الإداري بالوزارة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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