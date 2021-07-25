ألزمت وزارة الداخلية الكويتية كافة مراجعي إداراتها المتنوعة التابعة لها بضرورة حجز موعد قبل المراجعة، ومعاملات الوافدين مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة تتطلب حجز موعد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد شؤون الإقامة بالكويت، وخطوات الحجز حتى الوصول إلى باركود وزارة الداخلية، يذكر أن معظم وزارات الكويت والجهات الحكومية تطبق هذا النظام للحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين وأعضاء الكادر الإداري.

خطوات حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت 2021

أول خطوة هي الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية على شبكة الإنترنت.

رابط حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت هو moi.gov.kw/main

تختار من القائمة الرئيسية “منصة المواعيد”.

ثم تختار “قطاع شؤون الإقامة”.

كتابة الرقم المدني في الخانة المخصصة.

إدخال البيانات المطلوبة.

اختيار المعاملة.

اختيار فرع شؤون الإقامة الفروانية، حولي، الجهراء، مبارك الكبير، مدينة الكويت، الأحمدي.

تحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد شؤون الإقامة الكويت

تعتبر إدارة شؤون الإقامة بوزارة الداخلية، واحدة من أهم القطاعات التي تقدم خدمات ضرورية للوافدين المقيمين بدولة الكويت، حيث تقدم الكثير من المعاملات التي تتعلق بالإقامات، رابط حجز موعد شؤون الإقامة بالكويت هو:

https://moi.gov.kw/main/

هذا ويجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، وتقوم بإبراز باركود وزارة الداخلية للموظف المختص.