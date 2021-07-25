حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت 2021

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد شؤون الإقامة حجز موعد شؤون الإقامة

ألزمت وزارة الداخلية الكويتية كافة مراجعي إداراتها المتنوعة التابعة لها بضرورة حجز موعد قبل المراجعة، ومعاملات الوافدين مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة تتطلب حجز موعد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد شؤون الإقامة بالكويت، وخطوات الحجز حتى الوصول إلى باركود وزارة الداخلية، يذكر أن معظم وزارات الكويت والجهات الحكومية تطبق هذا النظام للحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين وأعضاء الكادر الإداري.

1 خطوات حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت 2021
2 رابط حجز موعد شؤون الإقامة الكويت

خطوات حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت 2021

  • أول خطوة هي الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية على شبكة الإنترنت.
  • رابط حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت هو moi.gov.kw/main
  • تختار من القائمة الرئيسية “منصة المواعيد”.
  • ثم تختار “قطاع شؤون الإقامة”.
  • كتابة الرقم المدني في الخانة المخصصة.
  • إدخال البيانات المطلوبة.
  • اختيار المعاملة.
  • اختيار فرع شؤون الإقامة الفروانية، حولي، الجهراء، مبارك الكبير، مدينة الكويت، الأحمدي.
  • تحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد شؤون الإقامة الكويت

تعتبر إدارة شؤون الإقامة بوزارة الداخلية، واحدة من أهم القطاعات التي تقدم خدمات ضرورية للوافدين المقيمين بدولة الكويت، حيث تقدم الكثير من المعاملات التي تتعلق بالإقامات، رابط حجز موعد شؤون الإقامة بالكويت هو:
https://moi.gov.kw/main/
هذا ويجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، وتقوم بإبراز باركود وزارة الداخلية للموظف المختص.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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