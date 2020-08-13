حجز موعد شهادة ميلاد الكويت بالخطوات

أعلنت وزارة الصحة عن رابط حجز موعد السجل المركزي للمواليد والوفيات مع بداية المرحلة الثانية من خطة الكويت الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد شهادة الميلاد الكويت، ويقدم السجل المركزي للمواليد والوفيات في الكويت الكثير من الخدمات، ومن الخدمات التي تتطلب حضور المراجع بنفسه خدمة استلام شهادة ميلاد، خدمة تعديل اسم، خدمة تسجيل مولود لأول مرة، خدمة إصدار شهادة وفاة.

حجز موعد شهادة ميلاد الكويت وتسجيل مولود

بعد فترة توقف عن استقبال المراجعين، بدأت وزارة الصحة والسجل المركزي للمواليد والوفيات في استقبال المراجعين مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2020 بموعد مُسبق،

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حيث يتوجب على المراجع حجز موعد شهادة ميلاد أو تسجيل مولود قبل مراجعة السجل، وأن يكون معه باركود السجل المركزي للمواليد، وتقدم الوزارة الكثير من الخدمات للمراجعين من الكويتيين وغير الكويتيين.

رابط حجز موعد شهادة ميلاد الكويت

خطوات حجز موعد السجل المركزي للمواليد والوفيات سهلة، حيث تختار تلك الخدمة من على الواجهة الرئيسية لموقع وزارة الصحة الكويتية، ثم تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، وتختار موعد وتاريخ المراجعة، وتحصل على باركود الحجز، رابط حجز موعد شهادة ميلاد الكويت هو:

https://www.moh.gov.kw/ar/Pages/default.aspx

ويقدم نفس الموقع خدمات كبيرة للجمهور من المواطنين والمقيمين ومنها خدمات حجز مواعيد المستوصفات والمراكز الصحية بالكويت.