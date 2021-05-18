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حجز موعد عيادة خارجية مستشفى الفروانية

بواسطة محمود عطا الله
حجز مواعيد العيادات الخارجية مستشفى الفروانية

تعمل وزارة الصحة على تقليل التكدسات داخل الوحدات والمراكز الصحية في كل قطاعات وأماكن الوحدات الصحية في كل المحافظات الستة داخل الدولة وذلك للحفاظ على سلامة الجميع من المواطنين والمقيمين، حجز مواعيد العيادة الخارجية في مستشفى الفروانية نظام تطبقه الوزارة منذ فترة، يمكنك متابعة قراءة الموضوع على الموقع الأصلي من الرابط التالي:
حجز مواعيد العيادات الخارجية مستشفى لفروانية
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محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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