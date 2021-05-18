حجز موعد عيادة خارجية مستشفى الفروانية

تعمل وزارة الصحة على تقليل التكدسات داخل الوحدات والمراكز الصحية في كل قطاعات وأماكن الوحدات الصحية في كل المحافظات الستة داخل الدولة وذلك للحفاظ على سلامة الجميع من المواطنين والمقيمين، حجز مواعيد العيادة الخارجية في مستشفى الفروانية نظام تطبقه الوزارة منذ فترة، يمكنك متابعة قراءة الموضوع على الموقع الأصلي من الرابط التالي:

حجز مواعيد العيادات الخارجية مستشفى لفروانية

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