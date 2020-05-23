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حجز موعد كارفور الكويت moci.shop Carrefour

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد كارفور السالمية وحولى والفروانية والأحمدي حجز موعد كارفور السالمية وحولى والفروانية والأحمدي

رابط حجز موعد كارفور هو أهم ما يشغل تفكير الجميع بالدولة تلك الأيام وخلال أيام فترة منع التجول بالدولة والمستمر حتى يوم 30 مايو الجاري، رابط حجز موعد كارفور من هنا حيث يقدم لكم موقنا klma.org كل ما يهم المواطن الكويتي والمقيم خلال تلك الفترة من العام، وخدمة حجز موعد كارفور الكويت قدمتها وزارة التجارة والصناعة، حيث يتمكن الجميع من الحجز عبر الموقع الإلكتروني، وذد بدأت تلك الخدمة في منتصف شهر أبريل الماضي، للتيسير على المواطنين، ولمنع الازدحام في الأسواق المركزية والأسواق الموازية.

حجز موعد كارفور الكويت

من خلال موقع وزارة التجارة يمكنك حجز موعد كارفور السالمية وحولى والري أفنيوز ومول 360 وكارفور الأحمدي وكارفور العقيلة الليوان وجميع فروع كارفور بالكويت، حيث يتم حجز موعد التسوق بكل سهولة، والتسجيل يكون عبر رقم البطاقة، والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة، والبريد الإلكتروني، ثم تختار فرع كارفور الذي تنوي التسوق به، رابط حجز موعد كارفور الكويت هو:
moci.shop
بعد الحجز تحصل على الباركود والذي من خلال تدخل لفرع كارفور.
هذا ويقدم كارفور كافة المنتجات التي تحتاجها الأسرة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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