تُطبق وزارة الصحة الكويتية نظام حجز المواعيد على مراجعيها من المواطنين والوافدين منذ منتصف العام الماضي وخلال الفترة القادمة بسبب الظروف الصحيحة التي يمر بها العالم الآن، حيث نستعرض معكم ربط حجز موعد كرت الصحة في الكويت وهي من الخدمات الهمة التي تُقدمها الوزارة للعاملين في قطاع الأغذية بالدولة، حيث تتوجب تلك المعاملة سواء استخراج كرت الصحة أو استلام الكرت حجز موعد، حيث أنها تتطلب حضور صاحب المعاملة شخصيًا.

خطوات حجز موعد كرت الصحة الكويت

خطوات الحجز تتم عبر موقع وزارة الصحة الكويتية على شبكة الإنترنت، حيث يوفر هذا الموقع منصة لحجز مواعيد المراجعين.

رابط حجز موعد الشهادة الصحية للعاملين في الكويت هو من هنا

من أسفل الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لوزارة الصحة تجد “مواعيدي”، ومن قائمتها تختار “حجز موعد متداولي الأغذية في الكويت”.

تقوم بإدخال البيانات لمطلوبة منك، وتحديد المركز الصحي التابع له.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

تصلك رسالة تأكيد الحجز.

رابط حجز موعد كرت الصحة الكويت

رسالة تأكيد الحجز التي أرسلها لك نظام مواعيد وزارة الصحة، تحتوي على كل بيانات حجز لاستخراج أو استلام الشهادة الصحية في الكويت، وبها باركود المراجعة، عليك أن تحتفظ بصورة الباركود على هتفك الجوال حتى موعد المراجعة، حتى تقدمه لموظف الاستقبال عند الوحدة الصحية المطلوبة، رابط حجز موعد كرت الصحة الكويت هو:

https://www.moh.gov.kw/ar/Pages/Default.aspx

شددت وزارة الصحة على أن اتخاذ كافة المراجعين لكل الإجراءات الاحترازية عند الزيارة والمراجعة لكل مستشفياتها وكل الوحدت الصحية التابعة لها في كل المناطق الصحية في الدولة.