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حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية

دشنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية في الكويت مع بداية المرحلة الثانية من خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث يتم التسجيل لاستلام البطاقة المدنية على رابط هيئة المعلومات المدنية الكويتية الإلكتروني على شبكة الإنترنت، نظام الحجز الجديد، يشمل عدة خدمات تقدمها الهيئة إلى جانب تسليم البطاقات، ومن تلك الخدمات خدمة التوقيع الإلكتروني، هذا وقد قررت الكويت استقبال المراجعين في عدد من الوزارات والجهات الحكومية بداية من يوليو 2020 الجاري، بينما تستقبل هيئة المعلومات المدنية مراجعيها من يوم الأحد 5 يوليو 2020.

1 رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الكويت
2 خطوات حجز باركود هيئة المعلومات المدنية لاستلام البطاقة

رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الكويت

قال موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في بيان رسمي، أن عدد البطاقات المدنية الجاهزة للتسليم هو 90 ألف بطاقة، سوف يتم تسليمها بنظام حجز المواعيد المُسبق، وعن نظام تسليم البطاقة المدنية الذي سوف تنتهجه، فسوف توزع 2000 بطاقة مدنية يوميًا، وأضافت أن نظام حجز المواعيد لهيئة المعلومات المدنية سوف يستقبل 2500 طلب يوميًا، رابط الحجز هو:
رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية في الكويت
هذا ومعيار تسليم البطاقات سيكون باستقبال 200 مراجع كل ساعة من ساعات العمل، هذا وقد طالبت الهيئة المراجعين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

خطوات حجز باركود هيئة المعلومات المدنية لاستلام البطاقة

  • الذهاب إلى موقع رابط هيئة المعلومات المدنية paci.gov.kw
  • الدخول على نظام حجز المواعيد لاستلام البطاقة المدنية.
  • تقوم بالتسجيل ببياناتك الشخصية.
  • تُحدد اليوم والموعد المناسب لك.
  • تحصل على باركود هيئة المعلومات المدنية الكويت والذي تُبرزه لموظفي الاستقبال قبل الدخول لاستلام البطاقة المدنية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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