دشنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية في الكويت مع بداية المرحلة الثانية من خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث يتم التسجيل لاستلام البطاقة المدنية على رابط هيئة المعلومات المدنية الكويتية الإلكتروني على شبكة الإنترنت، نظام الحجز الجديد، يشمل عدة خدمات تقدمها الهيئة إلى جانب تسليم البطاقات، ومن تلك الخدمات خدمة التوقيع الإلكتروني، هذا وقد قررت الكويت استقبال المراجعين في عدد من الوزارات والجهات الحكومية بداية من يوليو 2020 الجاري، بينما تستقبل هيئة المعلومات المدنية مراجعيها من يوم الأحد 5 يوليو 2020.

رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الكويت

قال موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في بيان رسمي، أن عدد البطاقات المدنية الجاهزة للتسليم هو 90 ألف بطاقة، سوف يتم تسليمها بنظام حجز المواعيد المُسبق، وعن نظام تسليم البطاقة المدنية الذي سوف تنتهجه، فسوف توزع 2000 بطاقة مدنية يوميًا، وأضافت أن نظام حجز المواعيد لهيئة المعلومات المدنية سوف يستقبل 2500 طلب يوميًا، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية في الكويت

هذا ومعيار تسليم البطاقات سيكون باستقبال 200 مراجع كل ساعة من ساعات العمل، هذا وقد طالبت الهيئة المراجعين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

خطوات حجز باركود هيئة المعلومات المدنية لاستلام البطاقة