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رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية في الكويت – موعد فتح الموقع paci.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الكويت حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الكويت

موعد فتح موقع حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية في فرع المعلومات المدنية بالجهراء أو المقر الرئيسي جنوب السرة أو أي من فروع الهيئة بكل المحافظات هو ما يشغل الجميع الآن في الكويت، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية لاستلام البطاقات المدنية الجاهزة، كما نقدم لكم موعد فتح باب الحجز لاستلام البطاقات والحصول على باقي خدمات الهيئة المدنية ومنها التوقيع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات، هذا ويذكر أن هيئة المعلومات المدنية قد فتحت أبوابها لاستقبال مراجعيها من الأسبوع الماضي.

1 موعد فتح رابط حجز مواعيد المعلومات المدنية لاستلام البطاقة
2 رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الكويت
3 المدنية تضاعف مواعيد الحجز لاستلام البطاقة

موعد فتح رابط حجز مواعيد المعلومات المدنية لاستلام البطاقة

يعمل رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية كل يوم سبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى استكمال العدد المطلوب أسبوعيًا من العملاء، على أن يفتح رابط هيئة المعلومات المدنية لحجز المواعيد مجددًا من السبت الذي يليه، هذا وقد أكد رئيس هيئة المعلومات المدنية الكويتي أن هناك 90 ألف بطاقة مدنية جاهزة للتسليم في فرع المدنية بالجهراء وجنوب السرة المقر الرئيسي وفروع الهيئة المختلفة.

رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الكويت

خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية لاستلام البطاقة سهلة، حيث يتم التسجيل عن طريق بياناتك الشخصية والرقم المدني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال، وتقوم بتحديد الموعد والتوقيت المناسب للزيارة، رابط الحجز هو:
https://www.paci.gov.kw/
تصلك عبر بريدك الإلكتروني رسالة تأكيد حجز موعد لاستلام بطاقتك المدنية، ويجب أن تحصل على باركود هيئة المعلومات المدنية والذي تبرزه لموظفي الإستقبال على أبواب الهيئة.

المدنية تضاعف مواعيد الحجز لاستلام البطاقة

قالت هيئة المعلومات المدنية في بيان عاجل، أنها سوف تضاعف أعداد المواعيد بداية من الأسبوع القادم، حيث ستسمح بعدد أكبر من المواطنين والمقيمين حجز مواعيد لاستلام البطاقة ومراجعة المدنية لكافة الخدمات الأخرى والتي تتطلب حضور المراجع بنفسه، تلك الخطوة لاقت صدى جيد لدى جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في استلام بطاقاتهم المدنية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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