حجز موعد لزيارة برج التحرير 2022 وأوقات الدوام

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز زيارة برج التحرير حجز زيارة برج التحرير

يعتبر برج التحرير أحد أهم معالم دولة الكويت وهو واحد من أهم الوجهات السياحية في مدينة الكويت، حيث يعتبر مقصد هام للمواطنين والوافدين والسائحين القاصدين دولة الكويت، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد لزيارة برج التحرير بالكويت وأوقات دوام برج التحرير، كما نُجيب عن أهم الأسئلة التي تشغل تفكير الجميع ممن يرغب في زيارة هذا الصرح الهام، هذا وقد أُعلن رسميًا عن فتح أبواب الزيارة للبرج مع بداية شهر فبراير 2022 الجاري وخلال الفترة القادمة.

رابط حجز موعد لزيارة برج التحرير 2022 وأوقات الدوام

  • برج التحرير هو ثاني أكبر برج في الكويت بعد برج الحمراء، ورقم 13 بين أعلى أبراج العالم.
  • عندما تصعد إلى أعلى برج التحرير سوف تُشاهد كل معالم مدينة الكويت.
  • كم أسعار دخول برج التحرير؟ الدخول مجانا للجميع.
  • مواعيد أوقات دوام برج التحرير للزيارة أيام الأسبوع من 3 مساء حتى 8 مساء، يومي الجمعة والسبت من 2 مساء حتى 8 مساء.
  • رابط حجز موعد لزيارة برج التحرير هو https://www.liberationtower.com/?lang=en
  • سوف تقضي أوقات مميزة عند زيارتك لهذا الصرح المميز.
  • مع تمنياتنا للجميع بزيارة مميزة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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