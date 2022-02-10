يعتبر برج التحرير أحد أهم معالم دولة الكويت وهو واحد من أهم الوجهات السياحية في مدينة الكويت، حيث يعتبر مقصد هام للمواطنين والوافدين والسائحين القاصدين دولة الكويت، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد لزيارة برج التحرير بالكويت وأوقات دوام برج التحرير، كما نُجيب عن أهم الأسئلة التي تشغل تفكير الجميع ممن يرغب في زيارة هذا الصرح الهام، هذا وقد أُعلن رسميًا عن فتح أبواب الزيارة للبرج مع بداية شهر فبراير 2022 الجاري وخلال الفترة القادمة.

رابط حجز موعد لزيارة برج التحرير 2022 وأوقات الدوام