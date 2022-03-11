حجز موعد لعمل توكيل بالكويت 2022 موقع منصة متى المركزية

خدمة عمل توكيل أو خدمات التوثيق هي من أهم الخدمات التي تُقدمها وزارة العدل الكويتية، حيث تتطلب تلك الخدمة قبل المراجعة حجز موعد مُسبق عبر منصة المواعيد المركزية الحكومية “منصة متى”، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير خطوات ورابط حجز موعد لعمل توكيل بالكويت 2022، حيث يستطيع المواطن او المقيم في حجز الموعد والحصول على باركود المراجعة بكل يسر عبر منصة متى.

طريقة حجز موعد لعمل توكيل بالكويت 2022

كما ذكرنا خطوات حجز هذا الموعد لعمل توكيل تتم عبر موقع منصة متى الكويتية.

رابط منصة متى هو من هنا

تقوم بتسجيل الدخول على حسابك، إذا لم يكن لديك حساب على منصة متى تقوم إنشاء حساب جديد.

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تختار وزارة العدل.

تستكمل الخطوات وتختار خدمة حجز موعد لعمل توكيل أو توثيق.

تُحدد موعد وتاريخ المراجعة.

تُقدم طلبك.

رابط حجز موعد لعمل توكيل بالكويت 2022

بعد قيامك بكل الخطوات السابقة، يُرسل لك نظام منصة متى، رسالة بها بيانات حجز، بالموعد والتاريخ الذي قمت بتحديدهم، إلى جانب باركود وزارة العدل، رابط حجز موعد لعمل توكيل بالكويت هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

يجب ان تحتفظ بصورة الباركود على هاتفك حتى موعد الزيارة، كما يجب أن تتخذ الإجراءات الاحترازية.