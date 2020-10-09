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حجز موعد للتوثيق والتسجيل العقاري وزارة العدل الكويتية

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد للتوثيق والتسجيل العقاري حجز موعد للتوثيق والتسجيل العقاري

أعلنت وزارة العدل الكويتية عن تعاونها مع منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، حيث تقوم منصة متى بخدمة حجز المواعيد للحصول على معاملات وزارة العدل المتنوعة والتي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى مقر إدارات الوزارة، ومن ضمن تلك الخدمات حجز موعد للتوثيق والتوثيق الشرعي، وحجز موعد التسجيل العقاري، وغيرها الكثير من الخدمات، وأكدت وزارة العدل بأنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق عبر منصة متى.

رابط حجز موعد للتوثيق والتسجيل العقاري وزارة العدل الكويتية

تُقدم وزارة العدل خدمات التوثيق للمحررات والتوثيق الشرعي وخدمات التسجيل العقاري وغيرها عبر إداراتها، كما تقدم الوزارة تلك الخدمات عبر فروعها الموجودة في الحكومة مول والمنتشرة في كل محافظات الكويت، ومن خلال الحجز مع أقرب مقر للحكومة مول لعنوان سكنك تستطيع إنهاء معاملتك بكل يُسر، رابط حجز موعد للتوثيق والتسجيل العقاري هو:
meta.e.gov.kw
بيانات الحجز، وباركود المراجعة، بعد أن تحصل عليهما من خلال موقع منصة متى، يجب أن تحتفظ بتلك البيانات وصورة الباركود على هاتفك الجوال، كي تُقدمهم لموظف الاستقبال عند مراجعة إدارة وزارة العدل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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