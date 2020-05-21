حجز موعد لولو هايبر ماركت lulu hypermarket

رابط حجز موعد لولو هايبر ماركت هو ما يشغل تفكير الجميع في دولة الكويت أثناء فترة وقف حركة التجول على مستوى الدولة خلال الظروف الحالية ، رابط موقع هو موعد تسوق في لولو ماركت من هنا حيث يتابع موقع klma.org كل ما يهم المتسوق في دولة الكويت، حيث يمكنك خلال فترة حظر التجول الحالية حجز موعد للتسوق من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة في فروع لولو هايبر ماركت الكويت، وتتوافر فروع لولو هايبر ماركت الكويت في أسواق القرين غرب أبو فطيرة، لولو ماركت السالمية، سما مول، الفروانية، الفحيحيل.

حجز موعد لولو هايبر ماركت من وزارة التجارة والصناعة

وفرت وزارة التجارة والصناعة بالكويت رابط حجز مواعيد التسوق في المجمعات الاستهلاكية وسوق الخضار الفرضة والأسواق المركزية، كما وفرت حجز مواعيد التسوق في لولو هايبر ماركت الكويت بفروعه المختلفة، وكذلك الحجز في الأسواق الموازية بدولة الكويت، ورابط حجز موعد لولو هايبر ماركت هو:

moci.shop

حجز تتم عملية الحجز بكل سهولة من خلال وضع بياناتك الشخصية وهي رقم البطاقة، والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة، ورقم الجوال، وتحجز في المنطقة التي تتواجد بها، حيث لا يسمح لك تصريح أو حجز موعد لولو هايبر التنقل بين المناطق.