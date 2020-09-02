حجز موعد محكمة الاحمدي منصة متى للمواعيد الحكومية

دشنت الحكومة الكويتية منصة متى المركزية للمواعيد الحكومة ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي الحكومي، والحفاظ على صحة الجميع، ولمنع حدوث أي ازدحامات داخل المقرات الحكومية داخل الدولة، وتساعد خطة التحول الرقمي في تقديم خدمة حكومية أفضل، كما توفر الوقت والجهد، وتقلل فترة بقاء العميل داخل المقر الحكومي، لتنفاس الخدمات الحكومية في الكويت مثيلاتها في الدول المتقدمة عالميًا.

حجز موعد محكمة الأحمدي

قررت وزارة العدل في الكويت، أنه لن تستقبل إدارات الوزارة ومحاكم الدولة أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق، وذلك منذ بداية يوليو الماضي حتى الآن، وعليه يبحث الجميع عن رابط حجز موعد محكمة الأحمدي لمراجعة المحكمة وإداراتها.

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هذا وقد تعاونت وزارة العدل مع منصة متى للمواعيد الحكومية لتقديم خدمة حجز المواعيد، مما ساعد على تقديم خدمة متميزة داخل محكمة الأحمدي وفي كل محاكم الكويت وكل إدارات وزارة العدل بالمحافظات المختلفة في الدولة.

رابط حجز موعد محكمة الأحمدي

من خلال خطوات حجز المواعيد، تحصل على باركود زيارة محكمة الأحمدي، هذا الباركود الذي تحتفظ بصورة له على هاتفك الجوال، لكي تُبرزه لموظفي الاستقبال.

خطوات حجز موعد منصة متى

يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى كي تتمكن من حجز موعد، فإذا لم يكن لديك حساب، تختار إنشاء حساب جديد، وتقوم بإدخال كل البيانات المطلوبة، حتى يكون لك كلمة مرور، تدخل على حسابك على منصة متى من خلال الرقم المدني وكلمة المرور، تختار البحث عن خدمات، ثم تختار وزارة العدل، رابط حجز موعد محكمة الأحمدي هو:

meta.e.gov.kw

تقدم منصة متى خدمة حجز المواعيد للكثير من الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية بدولة الكويت.