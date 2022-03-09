حجز موعد محكمة الرقعي 2022 موقع وزارة العدل الكويتية على منصة متى المركزية

محكمة الرقعي الجديدة واحدة من أكبر محاكم الكويت، حيث أنه لا يسمح بالدخول لها إلا بعد حجز موعد مُسبق عبر منصة متى المركزية طبقًا لتعليمات وزارة العدل، هذا وقد انضمت وزارة العدل إلى منصة متى من منتصف عام 2020 وهي من أول الجهات الحكومية التي انضمت للمنصة المختصة بحجز المواعيد الحكومية الكويتية.

طريقة حجز موعد محكمة الرقعي 2022 الكويت

اول خطوة لحجز موعد محكمة الرقعي أو أي من محاكم الكويت هو الذهاب لمنصة متى.

رابط منصة متى المركزية هو من هنا

تقوم بتسجيل الدخول على حسابك في منصة متى.

إذا لم يكن لديك حساب على المنصة تقوم بإنشاء حساب جديد.

عند الدخول على حسابك تختار وزارة العدل.

تختار حجز موعد محكمة الرقعي.

تضع البيانات المطلوبة.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ مراجعة محكمة الرقعي.

يُرسل لك نظام متى رسالة بها بيانات تأكيد الحجز.

تقوم بزيارة المحكمة في التاريخ والموعد اللذين حددتهما.

رابط حجز موعد محكمة الرقعي الجديدة وزارة العدل الكويتية

يمكن حجز الموعد بطريقة ثانية عن طريق تطبيق سهل الموحد للخدمات الحكومية، عن طريق اختيار مواعيد ثم وزارة العدل ويتم تحويلك إلى منصة متى، رابط حجز موعد محكمة الرقعي وزارة العدل الكويتية هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

يجب أن تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك النقال حتى موعد المراجعة.