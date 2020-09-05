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حجز موعد محكمة الفروانية منصة متى الكويتية

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد محكمة الفروانية منصة متى حجز موعد محكمة الفروانية منصة متى

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد محكمة الفروانية في الكويت عبر منصة متى للمواعيد الحكومية بعد تعاونها المشترك مع وزارة العدل، حيث يقدم رابط منصة متى حجز مواعيد عدد مع إدارات وزارة العدل الكويتية ومنها محاكم الفروانية الرقعي الجديد والأحمدي والجهراء ومحاكم الأسرة ومحاكم العاصمة ومبارك الكبير وحولي، وتحصل من خلال الحجز على باركود الزيارة والمراجعة لتلك الإدارات والمحاكم.

حجز موعد محكمة الفروانية

1- قررت وزارة العدل في الكويت أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق عبر منصة متى.
2- رابط حجز موعد محكمة الفروانية الرقعي الجديدة على منصة متى هو meta.e.gov.kw
3- يجب أن يكون لك حساب على منصة متى وتدخل عليه بالرقم المدني وكلمة المرور الخاصة بك.
4- إذا لم يكن لديك حساب على منصة متى لحجز موعد، عليك أن تختار إنشاء حساب جديد.
5- إدخال البيانات المطلوبة وتوافق على الشروط.
6- إنشاء كلمة مرور خاصة بك.
7- الدخول على حسابك الجديد في منصة متى للمواعيد.
8 اختيار البحث عن خدمات.
9- اختيار وزارة العدل.
10- تحجز الموعد في محكمة الفروانية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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