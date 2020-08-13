حجز موعد مراكز الهوية الوطنية الكويت

ننشر رابط حجز موعد مركز الهوية الوطنية في الشامية وغرب مشرف وأشبيلية ومركز الهوية الوطنية في الجهراء والعدان والأحمدي، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه على المراجع حجز موعد مسبق لمراجعة مراكز الهوية الوطنية وإدارات الجنسية ووثائق السفر في العاصمة الكويت وحولي والفروانية وكل المراكز والإدارات بمحافظات الدولة، هذا وتقدم مراكز الهوية خدمات متنوعة وكثيرة للمواطن الكويتي.

خدمات مراكز الهوية الوطنية الكويت

تُقدم مراكز الهوية الوطنية التابعة لإدارة الجنسية ووثائق السفر الكثير من الخدمات الهامة، وخدمات مراكز الهوية الوطنية مخصصة للمواطن الكويتي، والخدمات التي تقدمها هي:

خدمات الجواز الإلكتروني.

خدمات إصدار شهادات إثبات الجنسية لمن بلغ السن القانونية.

كاونتر تابع لهيئة المعلومات المدنية ويقدم خدمة إصدار البطاقة المدنية المدنية.

كاونتر تابع لوزارة الصحة ويقدم خدمة شهادة الميلاد وشهادة الوفاة.

رابط حجز موعد مركز الهوية الوطنية

تُقدم وزارة الداخلية الكويتية منصة مواعيد إلكترونية لحجز موعد لمراجعة إداراتها المتنوعة، ويمكنك حجز موعد من خلاله مع إدارة الجنسية ووثائق السفر، رابط حجز موعد مركز الهوية الوطنية الكويت هو:

moi.gov.kw

عند الدخول على الموقع الإلكتروني، تختار منصة المواعيد، ثم إدارة الجنسية ووثائق السفر، يجب أن تلتقط صورة على هاتفك النقال لصورة باركود حجز موعد مركز الهوية، ويجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عن زيارة ومراجعة المركز.