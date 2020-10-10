قالت إدارة الجنسية ووثائق السفر الكويتية أن حجز موعد جوازات العاصمة الكويت يتم عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مركز الشامية للجوازات والهوية الوطنية المتواجد في محافظة العاصمة، كما نُقدم لكم خطوات الحجز البسيطة والتي تتم خلال دقائق معدودة، هذا ويذكر أن مركز خدمة الشامية أحد عدة مراكز للهوية الوطنية منتشرة في الدولة.

حجز موعد مركز الشامية جوازات العاصمة الكويت

خدمات كثيرة تقدمها مراكز الهوية الوطنية (مراكز الجوازات)، وجميعها تتطلب حجز موعد مع مركز الشامية جوازات العاصمة أو حجز مواعيد لمراجعة أي من مراكز الهوية المنتشرة في الدولة، حيث يجب أن تستوفي كل مستندات المعاملة قبل المراجعة.

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ومن مراكز الجوازات والهوية في الكويت، مركز اشبيلية للجوازات، مركز العدان بمبارك الكبير، مركز غرب مشرف، مركز فهد الأحمد، مركز سعد العبدالله للهوية الوطنية.

خطوات حجز موعد مركز خدمة الشامية جوازات العاصمة الكويت

أولى خطوات حجز موعد جوازات العاصمة زيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية.

رابط حجز موعد مركز خدمة الشامية للهوية الوطنية هو moi.gov.kw

تختار من القائمة الرئيسية “منصة المواعيد”، ثم تختار “الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر”.

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تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة وتحدد صفة المراجع.

تختار المعاملة بدقة، ثم تختار مركز خدمة الشامية.

تضع البيانات المطلوبة، ثم تُحدد تاريخ وموعد المراجعة.

تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد مركز الشامية جوازات العاصمة

يُقدم مركز خدمة الشامية للجوازات والهوية خدمات هامة للمواطنين، من تلك الخدمات: مكتب الجنسية ووثائق السفر ويقدم خدمة إصدار شهادة الجنسية ووثائق السفر، مكتب هيئة المعلومات المدنية لمعاملات البطاقة المدنية، مكتب وزارة الصحة لمعاملات شهادة الميلاد، رابط حجز موعد مركز خدمة الشامية جوازات العاصمة هو:

moi.gov.kw

يجب أن يحتفظ المراجع ببيانات الحجز وباركود الزيارة حتى موعد المراجعة حتى يتمكن من دخول مركز الشامية للجوازات.