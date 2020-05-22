حجز موعد مركز سلطان الكويت Sultan center

رابط حجز موعد مركز سلطان للتسوق هو أهم ما يشغل تفكير المتسوقين في كل مناطق الدولة حاليًا خلال فترة حظر التجول الممتدة حتى نهاية مايو 2020 الجاري، موقع حجز موعد تسوق في مركز سلطان من هنا وهو الموقع الذي وفرته وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت لحجز المواعيد إلكترونيًا للتسوق في الجمعيات والأسواق الموازية بالدولة، وتستهدف تلك الخطوة منع الازدحام في أسواق دولة الكويت وفي المراكز التجارية والأسواق الموازية.

حجز موعد مركز سلطان إلكترونيًا موقع وزارة التجارة

موقع حجز التسوق في مركز سلطان بالكويت يمكن التعامل معه بسهولة للتسجيل والحصول على الباركود، حيث يتمكن من قام بحجز الموعد من الحصول على الباركود الذي يقدمه على بوابات مول سلطان للتسوق، ويتم التسجيل والحجز عن طريق موقع وزارة التجارة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بك، رابط حجز موعد مركز سلطان هو:

moci.shop

هذا ويتوجب عليك الاحتفاظ ببيانات الحجز.

ويجب أن يكون حجز الموقع لمقر المركز التجاري داخل منطقتك السكنية.