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حجز موعد مركز سلطان الكويت Sultan center

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مركز سلطان حجز موعد مركز سلطان

رابط حجز موعد مركز سلطان للتسوق هو أهم ما يشغل تفكير المتسوقين في كل مناطق الدولة حاليًا خلال فترة حظر التجول الممتدة حتى نهاية مايو 2020 الجاري، موقع حجز موعد تسوق في مركز سلطان من هنا وهو الموقع الذي وفرته وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت لحجز المواعيد إلكترونيًا للتسوق في الجمعيات والأسواق الموازية بالدولة، وتستهدف تلك الخطوة منع الازدحام في أسواق دولة الكويت وفي المراكز التجارية والأسواق الموازية.

حجز موعد مركز سلطان إلكترونيًا موقع وزارة التجارة

موقع حجز التسوق في مركز سلطان بالكويت يمكن التعامل معه بسهولة للتسجيل والحصول على الباركود، حيث يتمكن من قام بحجز الموعد من الحصول على الباركود الذي يقدمه على بوابات مول سلطان للتسوق، ويتم التسجيل والحجز عن طريق موقع وزارة التجارة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بك، رابط حجز موعد مركز سلطان هو:
moci.shop
هذا ويتوجب عليك الاحتفاظ ببيانات الحجز.
ويجب أن يكون حجز الموقع لمقر المركز التجاري داخل منطقتك السكنية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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