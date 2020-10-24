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حجز موعد مرور الأحمدي

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مرور الأحمدي حجز موعد مرور الأحمدي

أكدت إدارة مرور محافظة الأحمدي بأنّها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية على شبكة الإنترنت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور الأحمدي، وطريقة وخطوات الحجز الإلكتروني الذي يتم في دقائق معدودة، حتى الحصول على باركود المراجعة، يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد دشنت منصتها للمواعيد منذ بداية يوليو 2020 الماضي.

1 حجز موعد مرور الأحمدي
2 خطوات حجز موعد مرور الأحمدي
3 رابط حجز موعد مرور الأحمدي

حجز موعد مرور الأحمدي

إذا كانت معاملتك تتطلب حضورك شخصيًا لمقر الإدارة، إذا يجب أن تزور رابط حجز موعد مرور الأحمدي، والمعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا كثيرة، منها على سبيل الذكر لا الحصر، ترخيص سيارة جديدة، موعد للرخصة، استلام الرخصة، تجديد دفتر السيارة.
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اختبار القيادة يتطلب أيضًا حجز موعد، وكذلك الحال لاستلام الرخصة الجديدة من إدارة مرور الأحمدي، هذا وقد ساعد نظام حجز المواعيد في تنظيم العمل داخل إدارات المرور في كل المحافظات وفي كل إدارات وزارة الداخلية الكويتية.

خطوات حجز موعد مرور الأحمدي

  • أول خطوة هي زيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية.
  • رابط حجز موعد مرور الأحمدي هو moi.gov.kw
  • تختار “منصة المواعيد” من القائمة الرئيسية لموقع الداخلية.
  • تختار “قطاع المرور والعمليات”.
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  • نستكمل خطوات حجز موعد مع مرور الكويت، حيث تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة.
  • ومن الخيارات تختار صفة المراجع.
  • تُحدد نوع المعاملة، ثم تختار”إدارة مرور الحمدي”.
  • تضع البيانات المطلوبة.
  • تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد مرور الأحمدي

بعد أن تنتهي من خطوات الحجز، يُرسل لك موقع الداخلية رسالة تأكيد الحجز، تلك الرسالة بها كل بيانات الحجز والباركود، يجب أن تحتفظ بالباركود وبيانات الحجز على هاتفك حتى موعد المراجعة لتقدمهم لموظف الاستقبال، رابط حجز موعد مرور الأحمدي هو:
moi.gov.kw
طالبت إدارة مرور الأحمدي كل المراجعين بضرور اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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