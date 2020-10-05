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حجز موعد مرور الأحمدي – خطوات أخذ باركود المراجعة

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مرور الأحمدي حجز موعد مرور الأحمدي

فتح مرور الأحمدي أبوابه للجمهور منذ بداية يوليو 2020 بعد فترة غلق استمرت لثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين تستقبل الإدارة مراجعيها بشرط حجز موعد مُسبق عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور الأحمدي، وطريقة الحجز على الموقع الإلكتروني حتى الحصول على باركود المراجعة، وتوجد الكثير من الخدمات التي تقدمها إدارة مرور الأحمدي تتطلب حضور المراجع شخصيًا لمقرها، مما يتوجب حجز موعد.

1 حجز موعد مرور الأحمدي
2 خطوات حجز موعد مع مرور الأحمدي
3 رابط حجز موعد مرور الأحمدي

حجز موعد مرور الأحمدي

جاء تطبيق نظام حجز مواعيد مرور الأحمدي لتحقيق التباعد الاجتماعي داخل مقرات إدارات المرور في كل محافظات الكويت، ومنع حدوث أي تكدس أو زحام، مما يحافظ على سلامة الجميع من المراجعين والموظفين.
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جاء تطبيق نظام حجز المواعيد في الكويت بالإيجاب على الخدمات الحكومية، حيث أصبحت الخدمة الحكومية أفضل، كما وفر النظام وقت وجهد المراجع.

خطوات حجز موعد مع مرور الأحمدي

1- أولى خطوات أخذ موعد مع مرور الأحمدي هو الذهاب إلى منصة مواعيد وزارة الداخلية.
2- موقع وزارة الداخلية الكويتية على الإنترنت هو: moi.gov.kw
3- القائمة الرئيسية للموقع تختار منها “منصة المواعيد”.
4- بعدها تختار “قطاع المرور والعمليات”.
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5- تكتب الرقم المدني، ثم تختار صفة المراجع لإدارة مرور الأحمدي.
6- تختار نوع المعاملة بالتحديد، ثم تختار “محافظة الأحمدي”.
7- إدخال البيانات المطلوبة: الرقم المدني، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الاسم.
8- تقوم بتحديد تاريخ وموعد مراجعة مرور الأحمدي.
9- تحصل على باركود المراجعة وبيانات الحجز.

رابط حجز موعد مرور الأحمدي

تُقدم إدارة مرور الأحمدي الكثير من الخدمات تتطلب حجز موعد، منها: موعد للرخصة، موعد للحصول على معاملة ترخيص سيارة جديدة الكويت، تجديد دفتر سيارة، بدل تالف دفتر سيارة، تصاريخ، وغيرها، رابط أخذ موعد مرور الأحمدي هو:
moi.gov.kw
هذا ويجب أن تحتفظ بصورة بيانات الحجز والباركود على هاتفك الجوال، حتى تعرضهم على موظفي الاستقبال عند الزيارة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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