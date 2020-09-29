ننشر رابط حجز مرور الأحمدي لكل الراغبين في مراجعة تلك الإدارة سواء معاملة للرخصة أو تجديد دفتر السيارة أو للحصول على تصريح أول لأي من المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، هذا ويذكر أن إدارات المرور في دولة الكويت وكل الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، قد فتحت أبوابها لتقديم الخدمات للجمهور بداية من شهر يوليو 2020 الماضي، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وذلك بعد فترة غلق عام أستمر لمدة ثلاثة شهور.

حجز موعد مرور الأحمدي في الكويت

خدمة حجز موعد مع مرور الأحمدي للرخصة أو تجديد دفتر سيارة أو لأي معاملة أخرى تقدمها منصة وزارة الداخلية الكويتية لحجز المواعيد، حيث تستطيع أخذ موعد مرور في الكويت من خلال خطوات بسيطة وفي دقائق معدودة.

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هذا وقد حقق نظام حجز المواعيد الحكومية إلى تنظيم العمل داخل إدارة مرور محافظة الأحمدي وكل إدارات المرور بالدولة، كما ساهم في تحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة للمراجعين، كما وفر الوقت والجهد على العميل.

كيفية حجز موعد مع مرور الأحمدي والحصول على الباركود

أولى خطوات حجز موعد مرور الأحمدي في الكويت الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.

رابط وزارة الداخلية الكويتية هو moi.gov.kw

اختيار “منصة المواعيد” من القائمة الرئيسية.

اختيار “قطاع المرور والعمليات”.

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تُدخل الرقم المدني في الخانة المخصصة.

تختار صفة مقدم الطلب: فرد أو شركة، مواطن أو مقيم.

تختار “شؤون المرور”، تختار المعاملة.

ثم تختار مرور محافظة الأحمدي.

تضع البيانات المطلوبة.

تُحدد تاريخ وموعد المراجعة.

تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود موعد مرور الأحمدي.

رابط حجز موعد مرور الأحمدي في الكويت

بعد الحصول على باركود مراجعة مرور الأحمدي، يجب أن تحتفظ بصورة الباركود وبيانات الحجز على هاتفك النقال، حيث تقدم تلك الصورة لموظفي الاستقبال عند بوابات إدارة المرور بالمحافظة عند الموعد المحدد، رابط حجز موعد مرور الأحمدي هو:

moi.gov.kw

هذا وقد طالبت الإدارة العامة للمرور في الكويت كل المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند زيارة إدارات المرور في كل محافظات الدولة.