بدأت الإدارة العامة لمرور محافظة حولى الجابرية في استقبال المراجعين بداية من شهر يوليو 2020 ولكن بعد حجز موعد مسبق من منصة وزارة الداخلية الكويتية للمواعيد، ونستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج رابط حجز موعد مرور الجابرية محافظة حولي وخطوات حجز الموعد إلكترونيًا، وعاد العمل إلى إدارة المرور في حولي وكل إدارات المرور بالكويت، بعد فترة توقف طويلة استمرت لما يزيد عن ثلاثة شهور.

مرور الجابرية محافظة حولي

حجز مواعيد مرور الجابرية أساسي لكل المعاملات التي تتطلب حضور المراجع إلى مقر الإدارة العامة للمرور بمحافظة حولي، ومن ضمن تلك المعاملات: معاملات الرخصة، حجز موعد تجديد دفتر سيارة، اختبار رخصة القيادة، الحصول على تصريح، وغيرها الكثير من المعاملات.

رابط حجز موعد محكمة حولي

جاء عودة إدارات مرور الكويت للعمل وكل إدارات وزارة الداخلية، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء التي وجهت بتقديم كافة الخدمات لكل المواطنين والمقيمين في الدولة.

رابط حجز موعد مرور الجابرية محافظة حولي

خطوات حجز الموعد تتم بسهولة وفي دقائق معدودة، حيث تحصل بنهاية الحجز أو التسجيل على باركود مرور الكويت، حيث يجب أن تستوفي كل الأوراق والمستندات المطلوبة قبل موعد المراجعة، رابط حجز موعد مرور الجابرية هو:

moi.gov.kw

يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز والباركود، حتى تقدمهم وقت المراجعة لموظفي الأمن عند بوابات مرور الجابرية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.