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حجز موعد مرور الجهراء منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويت

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مرور الجهراء حجز موعد مرور الجهراء

ننشر رابط حجز موعد مرور الجهراء في الكويت لكل راغبي مراجعة الإدارة لخوض اختبار قيادة، أو تجديد دفتر سيارة، أو الحصول على بدل فاقد، أو للحصول على كافة خدمات ومعاملات المرور في محافظة الجهراء، وتقع الإدارة العامة لمرور الجهراء عند 80 طريق الجهراء، وتقدم كل الخدمات المرورية للمواطنين الكويتيين والمقيمين من غير الكويتيين، هذا وتعمل وزارة الداخلية في الكويت بنظام حجز المواعيد منذ بداية شهر يوليو الماضي 2020.

1 حجز موعد مرور الجهراء الكويت
2 خطوات حجز موعد مرور الجهراء
3 رابط حجز موعد مرور الجهراء

حجز موعد مرور الجهراء الكويت

بالتزامن مع التسجيل على رابط حجز موعد مرور الجهراء بالكويت يجب أن تقوم بتحضير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة قبل موعد المراجعة، وذلك حتى تختصر وقتك ووقت الإدارة بإنجاز المعاملة والخدمة المطلوبة.
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ويقدم موقع وزارة الداخلية، خدمة معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة لإنجاز كل معاملة من معاملات مرور الكويت، كما يقدم لك خدمة معرفة مواقع إدارات المرور في كل محافظات الدولة.

خطوات حجز موعد مرور الجهراء

  • منصة مواعيد وزارة الداخلية الإلكترونية تُقدم خدمة المواعيد لكافة إدارات الوزارة.
  • رابط حجز موعد مرور الجهراء وكل إدارات المرور بالكويت هو moi.gov.kw.
  • تختار منصة المواعيد، ثم قطاع المرور والعمليات.
  • بداية الحجز تكون مع إدخال البيانات التي يطلبها منك موقع منصة المواعيد.
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  • الخطوة التالية هي تحديد موعد وتاريخ مراجعة إدارة مرور الجهراء.
  • تُرسل لك منصة مواعيد الداخلية رسالة بتأكيد الحجز.
  • تحصل على باركود مرور الجهراء.

رابط حجز موعد مرور الجهراء

بعد الحصول على باركود مرور الكويت، تلتقط صورة للباركود على هاتفك النقال، وتقدم صورة الباركود إلى موظفي الاستقبال، وذلك عند موعد مراجعة الإدارة ووحدة المرور المختصة بالمحافظة، رابط حجز موعد مرور الجهراء هو:
moi.gov.kw
يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند مراجعة مرور الجهراء، وذلك للحذر والحفاظ على صحة الجميع من المراجعين والموظفين، ويجب أن تكون كل المستندات المطلوبة جاهزة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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