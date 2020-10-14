“حجز موعد مرور الجهراء”.. منصة وزارة الداخلية الكويتية للمواعيد

حجز موعد مع مرور الجهراء يتم عبر موقع منصة وزارة الداخلية الكويتية للمواعيد الجديدة حيث أكدت وزارة الداخلية أنه لن يُسمح بدخول أي شخص إلى مقر إدارات المرور في الدولة بدون حجز موعد مسبق، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور محافظة الجهراء وخطوات الحجز الإلكترونية حتى الحصول على باركود المراجعة، ويتم العمل بنظام المواعيد في كل إدارات مرور الكويت منذ بداية شهر يوليو 2020 الماضي.

حجز موعد مرور الجهراء

يتم حجز موعد مرور الجهراء لإنجاز معاملات الرخصة المختلفة سواء لاستلام الرخصة أو اختبار رخصة القيادة، بينما يتم تجديد الرخصة إلكترونيًا، ومن المعاملات التي تتطلب حضور المراجع لمقر المرور تجديد دفتر السيارة، ترخيص سيارة جديدة في الكويت، بدل تالف أو فاق دفتر سيارة، وغيرها الكثير من المعاملات.

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تعمل كل إدارات وزارة الداخلية بنظام المواعيد المُسبقة للمعاملات التي تتطلب حضور المراجع لمقر الوزارة، هذا النظام الذي تم تطبيقه في كل وزارات وهيئات ومؤسسات الكويت منذ شهور قليلة، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

خطوات حجز موعد مرور الجهراء

بالطبع أول خطوة لحجز موعد مرور الجهراء هو زيارة منصة مواعيد وزارة الداخلية.

رابط وزارة الداخلية الكويتية هو moi.gov.kw

تختار من القائمة الرئيسية “منصة المواعيد”، ثم تقوم باختيار “قطاع المرور والعمليات”.

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تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة، ثم تختار صفة المراجع من الخيارات المتاحة.

تختار المعاملة المطلوبة بدقة.

تختار “مرور الجهراء”.

تضع البيانات المطلوبة الأساسية الخاصة بالمراجع.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

تُرسل لك منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية رسالة تأكيد الحجز وباركود مرور الجهراء.

رابط حجز موعد مرور الجهراء

طالبت إدارة مرور محافظة الجهراء كل المراجعين بضرورة استيفاء كل المستندات المطلوبة للمعاملة قبل المراجعة، وذلك حتى يتم إنهاء المعاملة في وقت المراجعة ومن أول مقابلة، رتبط حجز موعد مرور الجهراء هو:

moi.gov.kw

نظام حجز المواعيد في دولة الكويت حقق نجاح كبير في كل المصالح الحكومية، حيث منع النظم حدوث أي تكدس داخل إدارات مرور الكويت، وساعد في تقليل وقت بقاء المراجع داخل الإدارات في كل محافظات الكويت.