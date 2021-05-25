حجز موعد مرور العاصمة تحويل ملكية السيارة الكويت – الشويخ

معاملة تحويل ملكية السيارة في الكويت من المعاملات التي تتطلب الحضور شخصيًا إلى مقر إدارة المرور لإنجازها، وتتطلب مراجعة مرور العاصمة (الشويخ) أو إدارات مرور الكويت المتنوعة في كل المحافظات حجز موعد مُسبق من منصة مواعيد وزارة الداخلية قبل الزيارة، ونظام حجز مواعيد المرور في الكويت مطبق من منتصف عام 2020 ومازال جاريًا بسبب الظروف الصحية التي يمر بها الكويت وكل مدن العالم، وكان لنظام حجز المواعيد أثر إيجابي على رفع جودة الخدمة المرورية والحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

حجز موعد مرور تحويل ملكية سيارة

عندما تكون الشروط والاوراق المطلوبة متوفرة لمعاملة تحويل ملكية السيارة الكويت فعليك أن تقوم بحجز موعد مرور الشويخ أو أي من إدارات المرور التابع لها في الكويت سواء مرور الفروانية أو مرور الجهراء أو مرور حولي أو الأحمدي أو مبارك الكبير.

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ومن شروط انجاز معاملة تحويل ملكية السيارة في الكويت حضور البائع والمشتري، عدم وجود غرامات على بائع ومشتري السيارة، أن يكون التأمين على السيارة ساري المفعول.

خطوات حجز موعد تحويل ملكية السيارة مرور الشويخ

أولى خطوات حجز موعد مرور الشويخ هو التوجه لمنصة مواعيد وزارة الداخلية الكويت.

رابط حجز موعد تحويل ملكية السيارة هو moi.gov.kw

تختار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية.

ثم تختار قطاع المرور والعمليات.

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تقوم بإدخال المدني.

تختار الفئة مواطن أم مقيم.

تختار شؤون المرور.

تختار المعاملة وهنا “تحويل ملكية السيارة”.

تختار مرور العاصمة (مرور الشويخ).

تضع البيانات المطلوبة.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ مراجعة تحويل رخضة السيارة.

رابط حجز موعد تحويل ملكية السيارة

بعد إكمال كل الخطوات السابقة لحجز مرور الشويخ، يصلك من منصة المواعيد رسالة تأكيد الحجز، تحتوي تلك الرسالة على بيانات الحجز وكافة تفاصيل المراجعة، وباركود مرور العاصمة، حيث يجب أن تحتفظ بالباركود على هاتفك النقال حتى تاريخ المراجعة، رابط حجز موعد تحويل ملكية السيارة الكويت هو:

moi.gov.kw

هذا وقد طالبت الإدارة العامة للمرور كافة المراجعين بضروة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة للحفاظ على سلامة الجميع.