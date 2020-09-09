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حجز موعد مرور العاصمة kuwait – باركود تجديد دفتر سيارة، الرخصة، اختبار قيادة

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مرور العاصمة الكويت حجز موعد مرور العاصمة الكويت

ننشر رابط حجز موعد مرور العاصمة الكويت لكل الراغبين في مراجعة الإدارة من المواطنين الكويتيين والمقيمين غير الكويتيين، كما نستعرض من خلال هذا التقرير أيضًا خطوات حجز موعد “مرور العاصمة” الكويت، حيث قررت كل إدارات المرور بالكويت وكل إدارات وزارة الداخلية أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق، عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، حيث يجب تقديم باركود الحجز عند بوابات الدخول للإدارة.

حجز موعد مرور العاصمة الكويت

أول خطوات الحجز تكون بالذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية، واختيار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية، ثم اختيار قطاع المرور والعمليات، يبدأ الحجز بالرقم المدني وتحديد صفة طالب الحجز سواء فرد أو شركة ثم مواطن كويتي أم غير كويتي، رابط حجز موعد مرور العاصمة الكويت هو:
moi.gov.kw
تقوم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة، ثم تحدد إدارة مرور العاصمة من الخيارات، بعدها تختار موعد وتاريخ المراجعة، ثم في النهاية تحصل على باركود مراجعة مرور العاصمة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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