ننشر رابط حجز موعد مرور الفروانية حيث وفرت وزارة الداخلية في الكويت منصة حجز مواعيد مرور حولي والأحمدي والعاصمة ومبارك الكبير والجهراء والفروانية، كما وفرت الداخلية خدمة حجز المواعيد لعدد كبير من إداراتها وذلك منذ بداية يوليو الماضي، عندما اعلنت الحكومة أن كل مصالح ووزارات الدولة سوف تستقبل المراجعين ولكن بحجز موعد مُسبق، والحصول على باركود المراجعة.

رابط حجز موعد مرور الفروانية

1- منصة المواعيد الإلكترونية متوفرة على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

2- رابط حجز موعد مرور الفروانية بالكويت هو من هنا.

3- تبدأ خطوات الحجز عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

4- إختيار إدارة المرور المطلوبة حيث تختار مرور الفروانية.

5- تحديد موعد وتاريخ المراجعة.

6- لحصول على باركود مرور الفروانية.

7- تُقدم إدارة مرور الفروانية خدمات كثيرة للمراجع، سواء تلك الخدمات تخص رخص القيادة او رخص السيارة، أو اختبارات القيادة.