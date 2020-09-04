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حجز موعد مرور الفروانية للحصول على باركود المرور في الكويت منصة وزارة الداخلية

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مرور الفروانية حجز موعد مرور الفروانية

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور الفروانية لكل الراغبين في مراجعة الإدارة من سكان محافظة الفروانية سواء المواطنين الكويتيين والمقيمين غير الكويتيين، كما نقدم لكم خطوات حجز موعد مرور الفروانية والتي تنتهي بالحصول على باركود وزارة الداخلية في الكويت، يذكر أن وزارة الداخلية سمحت باستقبال المراجعين في مختلف إداراتها منذ بداية يوليو 2020 الماضي بعد حجز موعد مُسبق.

حجز موعد مرور الفروانية الكويت

1- حجز مواعيد المرور في الفروانية وكل محافظات الكويت من منصة واحدة على موقع وزارة الداخلية.
2- رابط حجز موعد مرور الفروانية هو: moi.gov.kw
3- تختار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية.
4- تختار قطاع المرور والعمليات.
5- إدخال الرقم المدني.
5- تحديد الصفة فرد أم شركة، كويتي أم غير كويتي.
7- اختيار المحافظة ومكان المعاملة.
8- إدخال البيانات المطلوبة.
9- تحديد وتاريخ وموعد المراجعة.
10- الحصول على باركود مرور الفروانية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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