ننشر رابط حجز موعد مرور الفروانية لكافة المواطنين والمقيمين الراغبين في مراجعة إدارة المرور بالمحافظة لإنجاز معاملاتهم، هذا ودشنت وزارة الداخلية الكويتية منصة حجز المواعيد لمرور الفروانية وكل إدارات المرور في الجهراء والأحمدي وحولي ومبارك الكبير، كما تخدم منصة حجز المواعيد كل الإدارات التابعة للداخلية والتي تستقبل المراجعين في مقراتها، حيث لن يسمح بدخول أي مراجع بدون حجز موعد.

حجز موعد مرور الفروانية

معاملات كثيرة تقدمها إدارات المرور في الكويت تتطلب حضور المراجع شخصيًا، منها: حجز موعد للرخصة الفروانية، حجز موعد تجديد دفتر سيارة، هذا ويمكن للجميع التسجيل والحصول على باركود مرور الفروانية من خلال خطوات بسيطة، حيث يجب ان يحتفظ بباركود حجز الموعد على هاتفه الجوال، لكي يُقدمه لموظفي الاستقبال عند بوابات مرور الفروانية، كما يجب أن يستوفي المراجع كافة المستندات المطلوبة، حتى يُنهي معاملته بسهولة.

رابط حجز موعد مرور الفروانية

منصة حجز المواعيد مُتاحة للكويتيين وغير الكويتيين على منصة وزارة الداخلية في الكويت، حيث تختار من القائمة الرئيسية منصة المواعيد، ثم تختار قطاع المرور والعمليات، رابط حجز موعد مرور الفروانية هو:

moi.gov.kw

تسجيل حجز الموعد يكون من خلال إدخال البيانات المطلوبة، وتحديد مرور الفروانية، ثم إدخال تاريخ وموعد المراجعة.