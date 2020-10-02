حجز موعد مرور حولي “الجابرية” أونلاين

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة حولي “مرور الجابرية” بأنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، حيث يجب على المراجع تقديم باركود حجز الموعد إلى موظفي الاستقبال قبل الدخول عند وقت المراجعة الذي حدده، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد مرور حولي الجابرية

هذا وتم تدشين نظام حجز المرور لكل قطاعات المرور بمحافظات الكويت، للحصول على المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا للإدارة، حجز موعد مع مرور حولي الجابرية للكثير من العاملات المرورية، منه، للرخصة، تجديد دفتر سيارة، الحصول على تصريح، اختبار القيادة.