تستقبل إدارة مرور محافظة مبارك الكبير كل مراجعيها منذ بداية يوليو 2020 بعد حجز موعد مُسبق عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور مبارك الكبير على شبكة الإنترنت، وخطوات الحجز البسيطة والتي تتم إلكترونيًا خلال دقائق معدودة، ويتم حجز المواعيد للمعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى مقر الإدارة.

حجز موعد مرور مبارك الكبير

الكثير من الخدمات التي تتطلب زيارة رابط حجز موعد مرور مبارك الكبير لمراجعة الإدارة، ومن ضمن تلك المعاملات على سبيل الذكر لا الحصر: حجز موعد لتجديد دفتر السيارة، حجز موعد للرخصة، ترخيص سيارة جديدة مبارك الكبير، بدل فاقد أو بدل تالف دفتر السيارة.

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حقق نظام حجز المواعيد نجاح كبير في كل إدارات مرور الكويت، حيث حقق النظام تنظيم كبير في العمل، ومنع حدوث تكدس للجمهور داخل المقرات المرورية، كما أدى إلى تحسن كبير في أداء الخدمة الحكومية.

خطوات حجز موعد مرور مبارك الكبير

تحصل من خلال رابط حجز موعد مرور مبارك الكبير على باركود المراجعة وبيانات الحجز التفصيلية.

أول خطوة تتوجه لموقع وزارة الداخلية الكويتية الإلكتروني وهو moi.gov.kw

تختار من القائمة الرئيسية “منصة المواعيد”، ثم تختار “قطاع المرور والعمليات”.

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تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة وتُحدد صفة مُقدم طلب الحجز من الخيارات المتاحة.

تحديد نوع المعاملة بدقة، تختار إدارة مرور محافظة مبارك الكبير.

تضع البيانات المطلوبة، ثم تُحدد موعد وتاريخ المراجعة.

تصلك رسالة تأكيد الحجز بها بيانات الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد مرور مبارك الكبير

قالت إدارة مرور محافظة مبارك الكبير أنه على الجميع تقديم ما يثبت الحجز (بيانات الحجز)، وباركود المراجعة إلى موظف الاستقبال حت يُسمح لهم بدخول الإدارة العامة للمرور في المحافظة للحصول على معاملته، رابط حجز موعد مرور مبارك الكبير هو:

moi.gov.kw

وشددت إدارة مرور مبارك الكبير على الجميع بأن يتخذوا كل الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، وأن يستوفوا كل المستندات المطلوبة للمعاملة.