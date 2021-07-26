أعلنت وزارة الصحة، أنها لا تستقبل أي مراجع في مستشفيات الكويت وكل المراكز الصحية بدون حجز موعد مسبق، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد، أحد أحدث الصروح الطبية في دولة الكويت، والذي يحل مكان مستشفى الجهراء القديم، هذا وقد بدأت مدينة الجهراء الطبية الجديدة في العمل بكل طاقتها رسميًا مع الثلث الأخير من شهر يوليو 2021.

خطوات حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد

يتم الحجز لزيارة المستشفى أو الاستفسارات عبر موقع إسألني Ask التابع لوزارة الصحة الكويتية.

رابط حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد هو ask.moh.gov.kw

بعد الدخول على موقع ASK تقوم بإنشاء حساب جديد.

ثم تقوم بتسجيل الدخول عبر الرقم المدني وكلمة المرور.

تقوم باختيار المستشفى حسب عنوان سكنك في البطاقة المدنية.

تقوم باختيار الخدمة وهي حجز موعد والاستفسارات.

اختر نوع الحالة.

تختار القسم.

تختار التخصص ثم تختار الدكتور.

ثم تقوم بكتابة الطلب.

ارفق ورق التحويل ثم تقدم الطلب.

رابط حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد

يتيح برنامج إسألني التابع لوزارة الصحة الكويتية الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث يمكنك أن تضيف على حسابك في ASK أفراد أسرتك من الأطفال وكبار السن، رابط حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد هو:

ask.moh.gov.kw

هذا وقد طالبت وزارة الصحة جميع المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة للحفاظ على سلامة لجميع.