حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد بالخطوات 2022

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مستشفى الجهراء حجز موعد مستشفى الجهراء

وفرت وزارة الصحة الكويتية رابط موقع إلكتروني لحجز مواعيد مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في كل محافظات الدولة، حيث نُقدم لكم من خلال رابط حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد 2022 وخطوات الحجز، مستشفى الجهراء الجديد واحد من أحدث المستشفيات في الكويت ومن أكبر مستشفيات منطقة الخليج العربي، ويعتبر نقلة كبيرة في المجال الطبي داخل دولة الكويت.

1 خطوات حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد
2 رابط حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد

خطوات حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد

  • أولى خطوات حجز الموعد هو الذهاب لرابط المواعيد.
  • رابط حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد هو ask.moh.gov.kw
  • تقوم بتسجيل الدخول، إذا لم يكن لديك حساب عليك بإنشاء حساب جديد.
  • تقوم باختيار المستشفى التابعة لمكان وعنوان سكنك.
  • تختار خدمة حجز موعد.
  • ثم تختار البيانات الخاصة بك وترفع أوراق التحويل.
  • تقوم بتقديم الطلب.

رابط حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد

قررت وزارة الصحة ضرورة قيام المراجعين بحجز موعد قبل المراجعة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم وليست الكويت فقط، رابط حجز موعد مستشفى الجهراء الجديد هو:
http://ask.moh.gov.kw/
يجب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية عن الزيارة، كما يجب ان تحتفظ بكود الحجز على هاتفك.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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