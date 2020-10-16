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حجز موعد مستوصف الفنطاس الصحي ومركز الفنطاس التخصصي

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مستوصف الفنطاس القديم والجديد حجز موعد مستوصف الفنطاس القديم والجديد

دشنت وزارة الصحة الكويتية منصتها لحجز مواعيد المراكز الصحية في كل المحافظات منذ بداية يوليو 2020 الماضي لخدمة المواطنين والمقيمين في الدولة، هذا ونستعرض معكم رابط حجز موعد مستوصف الفنطاس الصحي القديم ومستوصف الفنطاس التخصصي الجديد، كما نقدم لكم كل خطوات الحجز والتي تتم بسهولة وفي دقائق معدودة، ومن خلال الحجز تحصل على باركود المراجعة للمستوصف.

1 حجز موعد مستوصف الفنطاس الصحي والتخصصي
2 خطوات حجز موعد مستوصف الفنطاس الصحي والتخصصي
3 رابط حجز موعد مستوصف الفنطاس الصحي والتخصصي

حجز موعد مستوصف الفنطاس الصحي والتخصصي

من الجدير بالذكر أن مركز الفنطاس التخصصي الجديد دخل الخدمة رسميًا منتصف العام الجاري 2020 ليقدم خدماته للجمهور إلى جانب مستوصف الفنطاس الصحي القديم.
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قالت وزارة الصحة الكويتية، أن مستوصف الفنطاس التخصصي مخصص لمراجعة المواطنين خلال الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية يمكن للمواطنين مراجعة مستوصف الفنطاس الصحي، بينما المقيمين في الفنطاس والمهبولة والعقيلة يراجعون في مستوصف الفنطاس الصحي صباحًا ومساء.

خطوات حجز موعد مستوصف الفنطاس الصحي والتخصصي

  • أولى خطوات حجز موعد مستوصف صحي في الكويت هو زيارة موقع وزارة الصحة.
  • رابط موقع وزارة الصحة في الكويت هو moh.gov.kw
  • تختار “حجز موعد مركز صحي”.
  • تضع الرقم المدني الخاص بالمراجع والرقم المسلسل.
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  • تختار “مستوصف الفنطاس الصحي أو التخصصي”، ثم تختار العيادة التي تريد مراجعتها.
  • يطلب منك النظام رقم الجوال والبريد الإلكتروني.
  • تختار تاريخ وموعد مراجعة مركز الفنطاس الصحي.

رابط حجز موعد مستوصف الفنطاس الصحي والتخصصي

طالبت وزارة الصحة كل مراجعي المراكز الصحية في الكويت بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء مراجعة المستوصف الصحي، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع من المراجعين والطاقم الطبي والإداري، رابط حجز موعد مستوصف الفنطاس هو:
https://www.moh.gov.kw/ar/Pages/default.aspx
عند دخول المراجع إلى مستوصف الفنطاس يطلب موظف الاستقبال بيانات الحجز وباركود المراجعة، لذا يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز على جوالك.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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