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حجز موعد مستوصف حولي

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مستوصف حولي الغربي حجز موعد مستوصف حولي

أعلنت وزارة الصحة عن نظام حجز المواعيد لمراجعة أي من الإدارات والمراكز الصحية التابعة لها وأكدت على ضرورة حجز موعد قبل المراجعة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مستوصف حولي أو أي مستوصف في محافظة حولي، وخطوات الحجز الإلكتروني حتى الحصول على باركود المراجعة، هذا وتستقبل المراكز الصحة المراجعين والمواطنين مع بداية يوليو 2020 الماضي بنظام الحجز حفاظًا على سلامة الجميع.

1 خطوات حجز مستوصف حولي الصحي
2 رابط حجز موعد مستوصف حولي

خطوات حجز مستوصف حولي الصحي

  • أولى خطوات حجز موعد مستوصف صحي هو التوجه إلى موقع وزارة الصحة الكويتية.
  • رابط موقع وزارة الصحة هو من هنا.
  • تختار خدمة “حجز مواعيد المراكز الصحية”.
  • شاهد أيضًا: رابط حجز موعد شؤون الإقامة الفروانية
  • بعد ذلك تظهر لك استمارة الحجز.
  • تضع البيانات المطلوبة وهي: الرقم المدني، الرقم المسلسل، رقم الجوال، البريد الإلكتروني.
  • تختار أقرب مركز صحي أو مستوصف في حولي.
  • تختار نوع العيادة المطلوبة.

رابط حجز موعد مستوصف حولي

يُرسل نظام حجز مواعيد وزارة الصحة الكويتية إليك بعد نهاية الحجز رسالة تأكيد الحجز، تحتوي تلك الرسالة على بيانات الحجز وباركود المراجعة، يجب أن تحتفظ بالبيانات وباركود الحجز حتى تُبرزهم لموظف الاستقبال عند زيارة المستوصف في الموعد المحدد، ابط حجز مستوصف حولي هو:
https://www.moh.gov.kw/en/Pages/default.aspx
ساهم نظام حجز المراكز الصحية في الكويت على منع حدوث أي ازدحام من المراجعين، مما يحافظ على سلامة الجميع خاصة خلال الوقت الصعب الحالي الذي يمر به العالم.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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