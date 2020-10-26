أعلنت وزارة الصحة منذ بداية يوليو 2020 الماضي عن طريقة حجز مواعيد المراكز الصحية وضرورة حجز المراجع لموعد مُسبق قبل زيارة أيًا من المراكز الصحية في البلاد، نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مستوصف حولي الغربي وطريقة الحجز الإلكترونية والتي تحصل من خلالها على باركود مراجعة المستوصف، وتقدم المراكز الصحية والمستوصفات في كل مناطق الدولة الصحية خدمات هامة للمواطنين والمقيمين.

حجز موعد مستوصف حولي الغربي

دشنت وزارة الصحة رابط حجز موعد مستوصف في الكويت لمنع حدوث أي تكدس أو زحام داخل المستوصفات والمراكز الصحية في الدولة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع سواء المراجعين أو الأطباء والكوادر الإدارية.

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مواعيد دوام مستوصف حولي الغربي فترتين صباحية ومسائية، الفترة الصباحية من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 1.30 بعد الظهر، الفترة المسائية من الساعة 1.30 بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء، وهي مواعيد كل المراكز الصحية في الكويت.

خطوات حجز مستوصف حولي الغربي

أولى خطوات حجز مركز صحي في الكويت هو زيارة موقع وزارة الصحة الكويتية.

رابط حجز موعد مستوصف حولي الغربي هو من هنا .

. تظهر لك بعد ذلك استمارة الحجز عليك أن تسجل بها البيانات المطلوبة.

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البيانات المطلوبة للتسجيل: الرقم المدني، الرقم المسلسل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف النقال.

بعد ذلك تختار “مستوصف حولي الغربي”.

ثم تختار نوع العيادة.

ثم تختار تاريخ وموعد المراجعة.

رابط حجز موعد مستوصف حولي الغربي

بعد نهاية خطوات الحجز، يُرسل لك نظام المواعيد رسالة تأكيد الحجز، تلك الرسالة تحتوي على بيانات الحجز وباركود المراجعة، يجب أن تحتفظ بالبيانات الخاصة بالحجز والباركود على هاتفك الجوال حتى تُقدمهم لموظف الاستقبال عن المراجعة، رابط حجز موعد مستوصف حولي الغربي هو:

moh.gov.kw

نظام الحجز المواعيد طبقته كل الوزارات والمؤسسات في الكويت، حيث ساعد النظام في تحسين الخدمات المقدمة بصورة كبيرة، كما ساعد على تقليل مدة بقاء المراجع داخل المستوصف والوحدة الصحية.