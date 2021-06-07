طريقة حجز موعد مستوصف صحي الكويت

يبحث المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء العالم ، ليس فقط دولة الكويت عن طرق حجز المواعيد في المستوصفات بكافة أنواعها من أجل عدم الانتظار لفترة طويلة في المستوصفات، خاصة بعد انتشار الوباء المستجد، إضافة إلى أن وزارة الصحة الكويتية لضمان سلامة وأمان المواطنين أصبحت تقوم بتغيير مواعيد التردد على هذه المستوصفات أو العيادات بشكل مستمر.

حجز موعد مستوصف صحي الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنه في ظل تداعيات انتشار الوباء المستجد، عن إطلاق خدمة حجز مواعيد في كافة العيادات والمراكز الطبية قبل مراجعتها، خاصة في ظل تطبيق الحكومة الكويتية لحظر التجول الجزئي والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من زيادة أعداد الإصابة.

أوقات عمل المستوصفات الصحية في الكويت

تعمل المراكز الصحية للمواطنين وكافة المقيمين على أراضيها، في فترتين من أجل تقديم الخدمة الأفضل في المواعيد التي حددتها الحكومة الكويتية، الآتي:

العيادات العامة :

تكون الفترة الأولى من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، أما الفترة الثانية ف تبدأ من الثانية ظهرًا وحتى السادسة مساءًا.

عيادات النساء والولادة

تعمل هذه العيادات لفترة واحدة من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة مساءًا نظرًا لإمكانية وجود بعد الحالات الخاصة والتي تحتاج إلى حالات تدخل سريعة.

عيادات الأمراض المزمنة

تكون الفترة الأولى من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، أما الفترة الثانية ف تبدأ من الثانية ظهرًا وحتى السادسة مساءًا.

وزارة الصحة الكويتية حجز موعد

يمكن للمواطنين والمقيمين في كافة أنحاء الكويت، حجز المواعيد التي تناسبهم من أجل مراجعة العيادات أو المستوصفات التي يريدونها، طريقة الحجز تتم عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بوزارة الصحة الكويتية.

اختيار خدمة حجز موعد.

إدخال رقم الهوية.

إدخال الرقم المسلسل.

اختيار المركز الصحي.

اختيار العيادة.

إدخال رقم الجوال الشخصي الخاص بك.

اختيار الموعد المناسب.

التطور التكنولوجي ساهم كثيرًا في الحد من انتشار الوباء المستجد، كما ساهمت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية من أجل الحد من زيادة أعداد الإصابات، والعمل على زيادة استخدام التكنولوجيا في كافة المجالات.