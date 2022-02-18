حجز موعد مستوصف صحي في الكويت MOH KW 2022

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مستوصف حجز موعد مستوصف الكويت 2022

دشنت وزارة الصحة الكويتية منصتها (منصة متى) لحجز المواعيد لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية وكل الإدارات التابعة لها منذ فترة طويلة للمواطنين والمقيمين في الدولة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مستوصف في الكويت 2022 وطريقة الحجز التي تتم اون لاين بشكل مبسط، يذكر أن معظم الجهات الحكومية في دولة الكويت تشترط حجز موعد قبل المراجعة.

1 طريقة حجز موعد مستوصف في الكويت للمواطنين والمقيمين
2 رابط حجز موعد مستوصف في الكويت 2022

طريقة حجز موعد مستوصف في الكويت للمواطنين والمقيمين

1- أول خطوة لحجز الموعد هي الذهاب إلى موقع وزارة الصحة الكويتية.
2- رابط حجز موعد مستوصف الكويت هو هنا
3- من الصفحة الرئيسية تجد “مواعيدي” تختار حجز موعد مركز صحي.
4- تُدخل البيانات المطلوبة.
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5- تختار مستوصف حولي أو مستوصف مشرف أو اليرموك أو الفحيحيل أو الجهراء أو العديلية أو بيان أو غيرها من المستوصفات بحسب عنوانك في المدنية.
6- تختار موعد وتاريخ المراجعة.
7- تُقدم الطلب.
8- يُرسل لك نظام الحجز رسالة بها بيانات حجزك وباركود حجز المستوصف.

رابط حجز موعد مستوصف في الكويت 2022

يُفر موقع وزارة الصحة الكويتية أيضًا إلى جانب خدمة المواعيد الكير من الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وخاصة خلال الوقت الحالي والذي تقوم فيه الوزارة بدور كبير لحماية المجتمع صحيًا، رابط حجز موعد مستوصف في الكويت 2022 هو:
https://www.moh.gov.kw/ar/Pages/default.aspx
يجب أن تُقدم باركود حجز المستوصف قبل الدخول، كما يجب ان تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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