حجز موعد مستوصف في الكويت.. الرابط والخطوات

توفر وزارة الصحة في الكويت العديد من الخدمات الصحية بشكل إلكتروني للمواطنين والمقيمين للتسهيل عليهم ولتوفير الوقت والجهد عليهم، ومن هذه الخدمات خدمة حجز موعد متسوصف للحصول عل الخدمات التي تقدمها الجهات الصحية والمستشفيات في جميع مناطق الدولة التابعة لوزارة الصحة، حيث تتطلب الزيارة حجز موعد بشكل مسبق لمنع التكدس والازدحام ولسرعة الحصول على الخدمات في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ووضع وزارة الصحة ضوابط التعامل مع الجائحة.

ونسلط الضوء في التقرير التالي علي خدمة حجز موعد مستوصف صحي في الكويت، بالإضافة إلي طريقة حجز موعد مستوصف في الكويت وخطوات حجز موعد فحص كورونا وكذلك أوقات العمل في مراكز العيادة الصحية في الكويت ورابط حجز موعد مستوصف في الكويت وغيرها من المعلومات.

حجز موعد مستوصف صحي في الكويت

تحرص الحكومية الكويتية علي المحافظة علي صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الكويت خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حيث وفرت الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني تسهيلا عليهم وتوفيرا للجهد والوقت حيث يمكن حجز موعد المستوصفات والخدمات الصحية بشكل إلكتروني من أي مكان في الكويت وفي أي وقت لضمان عدم حدوث تكدس أو ازدحام بين الزائرين على العيادات الصحية، واشترطت الوزارة ضرورة الحصول علي موعد مسبق للحصول علي الخدمات الصحية وذلك ضمن الإجراءات والضوابط التي أعلنت عنها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

طريقة حجز موعد مستوصف في الكويت

وفرت وزارة الصحة في الكويت للمقيمين والمواطنين، خدمة حجز موعد لزيارة مستوصف بشكل إلكتروني لأحد مراكز الرعاية الصحية في المناطق المختلفة وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي رابط صفحة حجز المواعيد للمراكز الصحية الكويتية.

إدخال البيانات المطلوبة بكل دقة وهي: “الرقم المدني، الرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة المدنية”.

تحديد موعد الزيارة في الفترة الصباحية أو المسائية ومن يتم اختيار نوع العيادة المرغوب زيارتها.

إدخال رقم الهاتف للمستخدم والتاريخ المناسب واختيار الميعاد من المواعيد المتاحة.

طريقة حجز موعد فحص كورونا في الكويت

أتاحت وزارة الصحة الكويتية، إمكانية حجز موعد للحصول على فحص فيروس كورونا المتسجد لجميع المواطنين والمقيمين في الكويت للتسهيل عليهم لإجراء الفحص الدوري في ظل خطة الوزارة للتصدي والسيطرة علي تفشي جائحة كورونا في البلاد، حيث وفرت إمكانية حجز فحص كورونا بشكل إلكتروني عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي موقع وزارة الصحة في الكويت.

الذهاب إلي خدمة المواعيد ومنها يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط علي خدمة حجز مواعيد فحص كورونا ومنها يتم إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

بعد التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح يتم الضغط علي أيقونة إرسال الطلب.

أوقات عمل مراكز العيادة الصحية بالكويت

حددت وزارة الصحة في الكويت المواعيد الخاص بعمل العيادات والمراكز الطبية في كافة المناطق، حيث يمكن لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين الحصول علي الخدمات الصحية المختلفة من خلالها في المواعيد التالية:

العيادات العامة: تبدأ الفترة الأولي العمل في تمام الساعة السابعة صباحا وتستمر حتي الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على أن تبدأ الفترة الثانية من الواحدة والنصف ظهرا وتستمر حتي الساعة السادسة مساءا.

عيادات الأمراض المزمنة وأمراض النساء: تعمل فترة واحدة بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا ويستمر العمل حتي الساعة الواحدة ظهرا.

رابط حجز موعد مستوصف في الكويت

أتاحت وزارة الصحة في الكويت من خلال موقعها الإلكتروني الكثير من الخدمات الإلكترونية لجميع الأفراد للمواطنين والمقيمين حتى يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية في أي وقت ومن أي مكان في الكويت في مختلف مراكز الرعاية الطبية والمراكز الصحية والمراكز المتخصص مثل خدمة حجز المواعيد بشكل مسبق لزيارة المراكز في الأوقات المحددة والحصول على الخدمة.