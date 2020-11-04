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حجز موعد بدل فاقد البطاقة الكويت – هيئة المعلومات المدنية

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت حجز موعد بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت

منذ بداية شهر يوليو 2020 الماضي وهيئة المعلومات المدنية لا تستقبل أي مُراجع بدون حجز موعد مسبق عبر الموقع الإلكتروني، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد معاملة بدل فاقد البطاقة المدنية في الكويت، تلك المعاملة التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى أحد فروع المعلومات المدنية المنتشرة في كافة محافظات الدولة، وتقدم الهيئة كل جهودها لتوفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين.

1 حجز موعد بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت
2 المستندات المطلوبة لمعاملة بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت
3 خطوات حجز موعد بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت
4 رابط حجز موعد بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت

حجز موعد بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت

كل المعاملات التي تتطلب الحضور شخصيًا إلى مقر هيئة المعلومات المدنية تتطلب حجز موعد، ومنها حجز موعد لبدل فاقد البطاقة، حيث يحصل الراغب في تلك المعاملة على شهادة إلى من يهمه الأمر من الهيئة حتى يتسلم البطاقة الجديدة.
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هناك الكثير من معاملات هيئة المعلومات المدنية التي تتطلب حجز موعد، ومنها: استلام البطاقة المدنية، التوقيع الإلكتروني، تغيير صورة البطاقة لطفل 5 سنوات.

المستندات المطلوبة لمعاملة بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت

  • إثبات أصل (جواز سفر/ شهادة الجنسية).
  • رسوم الحصول على بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت 20 دينار.
  • يتم دفع تلك الرسوم عن طريق (الكي نت).
  • ضرورة حجز موعد بدل فاقد بطاقة مع هيئة المعلومات المدنية لإنجاز المعاملة.

خطوات حجز موعد بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت

  • أولى خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية لمعاملة بدل فاقد بطاقة هو زيارة موقع الهيئة الإلكتروني.
  • موقع هيئة المعلومات المدنية الكويتية هو paci.gov.kw
  • تختار من القائمة الرئيسية خدمة “حجز موعد”.
  • شاهد أيضًا: كيفية استخراج بدل فاقد شهادة الجنسية الكويت
  • ثم تختار “حجز موعد جديد.
  • تقوم بكتابة الرقم المدني ورقم الهاتف الجوال.
  • ثم تختار فرع هيئة المعلومات المدنية والمكتب.
  • تقوم بتحديد المعاملة وهنا “معاملة بدل فاقد البطاقة المدنية”.
  • تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت

بنهاية خطوات الحجز، يُرسل موقع هيئة المعلومات المدنية paci إليك رسالة تأكيد الحجز، تحتوي تلك الرسالة على بيانات الحجز وباركود هيئة المعلومات المدنية، كما ذكرنا من قبل رسوم بدل فاقد البطاقة في الكويت هو 20 دينار، رابط حجز موعد بدل فاقد بطاقة هو:
paci.gov.kw
طالبت الهيئة كافة المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة حفاظًا على سلامة الجميع، وضرورة تقديم باركود هيئة المعلومات المدنية عند الدخول لفرع الهيئة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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