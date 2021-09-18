حجز موعد منصة متى للمعلومات المدنية جنوب السرة والجهراء والأحمدي وكل الفروع

أعلنت هيئة المعلومات المدنية في الكويت، عن أن خدمة حجز المواعيد لمراجعة فروعها ستكون عبر منصة متى المركزية الحكومية، وأنها لن تستقبل أي مراجع في كل فروع المعلومات المدنية بدون حجز موعد وتقديم الباركود قبل الدخول، وتأتي تلك الخطوة ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي في دولة الكويتية، حيث تعمل الحكومة على أن تكون منصة متى هي المنصة الموحدة لخدمة حجز مواعيد المراجعة، يذكر أن وزارة الداخلية قد نقلت خدمة حجز المواعيد إلى منصة متى منذ أيام قلائل.

حجز موعد منصة متى للمعلومات المدنية

قبل زيارة هيئة المعلومات المدنية بجنوب السرة أو الجهراء أو جنوب الصباحية الجديد بالأحمدي أو أي من مكاتب الهيئة المنتشرة في مناطق الكويت يجب حجز موعد عبر منصة متى، لحجز الموعد يجب أن يكون لديك حساب على المنصة، وعند الدخول على حسابك، تختار هيئة المعلومات المدنية، ثم تختار الفرع وتُحدد المعاملة، ثم تُحدد موعد وتاريخ المراجعة، رابط منصة متى لحجز مواعيد المعلومات المدنية هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

هذا وقد شددت هيئة المعلومات المدنية على ضرورة اتخاذ المراجعين كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة للحفاظ على سلامة الجميع.