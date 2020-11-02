أعلنت وزارة التربية أن مراجعة أي من المناطق التعليمية في كل المحافظات تتم بعد حجز موعد مُسبق عبر شبكة الإنترنت والحصول على باركود المراجعة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد منطقة الجهراء التعليمية ونُقدم خطوات الحجز الإلكتروني والذي سوف تتمكن في نهايته من الحصول على باركود منطقة الجهراء التعليمية لإنجاز معاملتك، يذكر أن مناطق الكويت التعليمية عادت لاستقبال الجمهور منذ بداية يوليو الماضي.

حجز موعد منطقة الجهراء التعليمية

الكثير من الخدمات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا وعليه يجب حجز موعد منطقة الجهراء التعليمية، ومن تلك المعاملات: حجز موعد شهادة من يهمه الأمر منطقة الجهراء التعليمية، تجديد عقد، شهادة دراسية، شهادة تسلسل دراسي.

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من الخدمات أيضًا التي تقدمها منطقة الجهراء التعليمية: طلب إنهاء خدمة، تحويل مجلس طبي، طلب خروجيات المعلمين، تسجيل طالب مستجد، نقل الطلبة من الخاص إلى الحكومي، تنقلات وندب المعلمين.

خطوات حجز موعد منطقة الجهراء التعليمية

أولى خطوات حجز موعد منطقة الجهراء التعليمية هو الذهاب لموقع المنطقة الإلكتروني.

رابط منطقة الجهراء التعليمية هو https://jahraedu.com/

من الصفحة الرئيسية تختار “حجز المواعيد”.

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تختار المعاملة المطلوبة.

بعد اختيار حجز المواعيد، واختيار المعاملة، تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

ثم تضع البيانات المطلوبة وهي: الاسم، رقم الهاتف، الرقم المدني، الجنسية.

الخطوة الأخيرة هي تأكيد الحجز.

يُرسل لك نظام مواعيد منطقة الجهراء التعليمية رسالة بها بيانات الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد منطقة الجهراء التعليمية

رسالة تأكيد الحجز، التي تحتوي على بيانات حجزك والباركود، يجب أن تحتفظ بصورة منها على هاتفك النقال، حتى تعرض تلك الصورة على موظف الاستقبال في موعد وتاريخ المراجعة، رابط حجز موعد منطقة الجهراء التعليمية هو:

https://jahraedu.com/

طالبت منطقة الجهراء التعليمية كل المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع من المراجعين والموظفين.