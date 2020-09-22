حجز موعد منطقة العاصمة التعليمية في الكويت book.capital-edu.com

أعلنت وزارة التربية في الكويت، ان مناطقها التعليمية في العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي سوف تستقبل المراجع ولكن بعد حجز موعد مُسبق، وننشر من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد منطقة العاصمة التعليمية الكويت، لكل الراغبين في مراجعة الإدارة خلال الفترة القادمة، ويأتي استقبال المراجعين تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الكويتي بتقديم كافة الخدمات للجمهور.

حجز موعد منطقة العاصمة التعليمية في الكويت

يأتي نظام حجز المواعيد لمراجعة منطقة العاصمة التعليمية في الكويت لمنع حدوث أي تكدس داخل مقر المنطقة الفروانية بالعاصمة الكويت، وذلك حفاظًا على صحة الجميع من المراجعين والموظفين العاملين بالمنطقة التعليمية.

شاهد أيضًا: رابط حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية

وساعد نظام حجز المواعيد منطقة العاصمة التعليمية على تقديم خدمة متميزة وأفضل لكل مراجعيها، كما قلت مدة بقاء المراجع داخل المنطقة للحصول وإنهاء المعاملة، ويقع مبنى منطقة العاصمة التعليمية في منطقة دسمان.

خطوات حجز موعد منطقة العاصمة التعليمية

الذهاب إلى موقع حجز المنطقة التعليمية بالعاصمة الكويت.

رابط حجز موعد مع منطقة العاصمة التعليمية هو book.capital-edu.com

عليك أن تضع البيانات المطلوبة في استمارة الحجز.

شاهد أيضًا: رابط حجز موعد مرور العاصمة

من البيانات المطلوبة لحجز موعد: الاسم، الرقم المدني، رقم الجوال.

تختار الإدارة وسبب المراجعة.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد حجز لمراجعة المنطقة.

تصلك رسالة بتأكيد الحجز وباركود منطقة العاصمة التعليمية.

رابط حجز موعد منطقة العاصمة التعليمية في الكويت

يجب أن تحتفظ بصورة باركود منطقة العاصمة التعليمية لتقديمها إلى موظفي الاستقبال عند زيارة مقر الوزارة، كما يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية، وأن تستوفي كل الأوراق المطلوبة قبل المراجعة لإنجاز المعاملة، رابط حجز موعد منطقة العاصمة التعليمية الكويت هو:

http://book.capital-edu.com/

هذا وقد حقق نظام حجز المواعيد نجاح كبير على مستوى كل إدارات والمناطق التعليمية في الكويت، وكذلك في كافة مصالح والهيئات الحكومية بالدولة.