ننشر رابط حجز موعد منطقة حولي التعليمية لكل الراغبين في مراجعة المنطقة خلال الفترة الحالية والقادمة لإنجاز معاملاتهم، هذا وقد قامت منطقة حولي التعليمية بتوفير منصتها الإلكترونية لحجز المواعيد تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء التي تقضي بتقديم كافة الخدمات للجمهور واستقبال المراجعين، ويأتي نظام حجز المواعيد لمنع حدوث أي تكدس داخل مقر إداراة منطقة حولي التعليمية.

حجز موعد منطقة حولي التعليمية

طالبت إدارة منطقة حولي التعليمية كل المراجعين بحجز موعد مُسبق قبل زيارة مقرها، كما ناشدت كل المراجعين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند يوم المراجعة للحفاظ على صحة الجميع من المراجعين والموظفين.

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نشرت منطقة حولي التعليمية المستندات المطلوبة لتقديم طلب اللامانع بين مدارس منطقة حولي، والمستندات هي: البطاقة المدنية للطالب وولي الأمر، أخر شهادة دراسية للطالب (يعفى من هذا الشرط رياض الأطفال وأولى ابتدائي)، يجب حضور ولي الأمر شخصيًا، أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

خطوات حجز موعد منطقة حولي التعليمية

التوجه إلى موقع منطقة حولي التعليمية على شبكة الإنترنت.

رابط حجز موعد منطقة حولي التعليمية هو hw.ebag-edu-kw.com/Booking.aspx

تقوم بإدخال المعلومات المطلوبة في استمارة الحجز.

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من البيانات المطلوبة: الاسم بالكامل، الرقم المدني، رقم الهاتف.

ثم تقوم بتحديد تاريخ وموعد مراجعة منطقة حولي التعليمية.

تحديد الإدارة، ثم تحديد سبب المراجعة.

بعد ذلك تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود الزيارة.

رابط حجز موعد منطقة حولي التعليمية

هذا ويجب أن تستوفي أوراقك ومستنداتك قبل زيارة ومراجعة منطقة حولي التعليمية، حتى تُنهي معاملتك بنجاح، خلال موعد الزيارة، كما يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية، رابط حجز موعد منطقة حولي التعليمية هو:

http://hw.ebag-edu-kw.com/Booking.aspx

صورة باكود حجز منطقة حولي يجب ان تحتفظ بها على هاتفك، حتى تُبرزها لموظفي الاستقبال، عند بوابات مقر المنطقة التعليمية.